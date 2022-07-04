Санакоев назвал безосновательной выдачу ордера Международного уголовного суда

04 июля 2022, 14:42

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Давид Санакоев, который занимал в 2008 году пост омбудсмена Южной Осетии, заявил, что занимался вызволением жителей Южной Осетии из плена. К выдаче ордеров на арест привело бездействие властей Южной Осетии по вопросу сотрудничества с Международным уголовным судом, уверен журналист Руслан Тотров. Южная Осетия является непризнанной республикой, а Россия не участвует в Римском статуте, поэтому исполнять решение об аресте чиновников должна полиция Грузии, указал юрист Кирилл Коротеев.

Как писал "Кавказский узел", Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева из Южной Осетии, которые подозреваются в военных преступлениях по время "Пятидневной войны" 2008 года.

Операция по принуждению Грузии к миру после эскалации грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 года стала первой военной операцией современной России за пределами собственной территории. После этого конфликта Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Давид Санакоев напомнил, что в 2008 году на должности Уполномоченного по правам человека Южной Осетии в сотрудничестве с представителями Совета Европы занимался возвращением жителей Южной Осетии на родину. "В 2008 году я был уполномочен заниматься возвращением граждан Южной Осетии из грузинского плена, а также передачей грузинской стороне граждан Грузии, оказавшихся в Южной Осетии во время нападения Грузии. В этом процессе активное участие принимал также Томас Хаммарберг, комиссар Совета Европы по правам человека. Я не думаю, что комиссар Совета Европы по правам человека принял бы участие в мероприятиях, как-то сопряжённых с преступлениями против человечности. Если бы у меня была возможность выбора, я бы снова все сделал для того, чтобы каждый гражданин Южной Осетии, удерживаемый в Грузии, вернулся домой", - сказал Санакоев корреспонденту "Кавказского узла".

Международный суд не привлекает к ответственности виновных с другой стороны, обратил внимание Санакоев. "К сожалению, Международный уголовный суд давно уже превратился из инструмента правосудия в инструмент давления на неугодных. Я напомню, что тысячи граждан Южной Осетии обратились в МУС в 2008 году по поводу преступлений совершенных представителями военных подразделений, участвовавших в нападении Грузии на Южную Осетию. Но никакой реакции нет до сих пор. Мы не видим, чтобы прокуроры выписывали ордера на арест кого-либо из граждан Грузии, совершавших военные преступления в Южной Осетии. Ещё ведь доклад международной комиссии под руководством Хайди Тальявини, в котором указывается на то, что в августе 2008 года Грузия совершила против Южной Осетии неспровоцированный акт агрессии. Однако Международный уголовный суд не привлекает никого (с грузинской стороны) к ответственности, словно жизни граждан Южной Осетии не имеют значения", - указал он.

30 сентября 2009 года был распространен официальный текст доклада Международной независимой комиссии по расследованию конфликта на Южном Кавказе. Комиссия работала под эгидой ЕС. Группу экспертов возглавила швейцарский дипломат Хайди Тальявини. В тексте доклада утверждалось, что Грузия с использованием тяжелой артиллерии в ночь на 8 августа 2008 года начала атаку на Цхинвал и, соответственно, начала войну. Однако эта атака, как было отмечено в тексте, стала итогом длительных провокаций в зоне конфликта. Россия, по мнению авторов доклада, также была ответственна за многочисленные нарушения международного права.

Реагировать на ситуацию нужно на уровне государства, полагает Санакоев. "Вопрос, как вы понимаете, касается не только меня: мы видим попытку пересмотреть итоги августа 2008 года и возложить ответственность не на агрессора, а на защищавшуюся сторону", - добавил он.

Политический редактор интернет-СМИ "ОсНова" Руслан Тотров указал, что выдача ордеров стала следствием бездействия властей Южной Осетии. "Отказ властей Южной Осетии, трех президентов подряд, от планомерной работы с международным сообществом, с тем же Международным уголовным судом, привел к тому, что оно видит следующую картину — Грузия, теряющая свои территории, и повстанцы-сепаратисты осетины. Именно отсутствие такой работы привело к выдаче ордеров", - сказал он

По его словам, "ситуацию надо менять — иначе в глазах всего мира Южная Осетия будет выглядеть очень плохо" - отметил Тотров.

Поскольку у Международного уголовного суда нет собственной полиции, то функцию по задержанию подозреваемых выполняет полиция или спецслужбы тех или иных стран, действующие по ордерам суда, пояснил глава международной практики объединения "Агора" Кирилл Коротеев. "После задержания человека, на которого выдан ордер, национальные власти передают его Международному уголовному суду, причем это именно выдача, а не экстрадиция, поскольку его передают не в другое государство, а международной организации", - отметил К.Коротеев.

Римский статут, учрежденный Международным уголовным судом в Гааге, Россия подписала 13 сентября 2000 года, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин подписал распоряжение "О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда", сообщил МИД России. "Суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия. В принципиальном плане на различных площадках, в том числе в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН, отмечалась неэффективная и однобокая работа Суда в рамках расследуемых им дел", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России от 16 ноября 2016 года.

Для стран, ратифицировавших Римский статут, помощь Международному уголовному суду обязательна, указал Коротеев.

Он напомнил про скандал, в связи с тем, что "ЮАР не задержала приезжавшего в страну генерала Омара Аль-Башира, президента Судана, на которого как раз был ордер Международного уголовного суда". Россия, по его словам, несколько лет назад сделала специальное заявление о том, что не собирается выполнять Римский статут. Кроме того, поскольку Южная Осетия — непризнанное государство, то арест формально должна проводить полиция Грузии, так как Южная Осетия считается грузинской территорией, заключил он.

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