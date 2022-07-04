Жители астраханского поселка потребовали решить проблему с водоснабжением

04 июля 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В астраханском поселке Приволжье по водопроводу подается грязная вода, и в летнее время проблемы с поливом из-за ее нехватки, пожаловались жители поселка. Местные чиновники заявили, что жалоб на водоснабжение не поступало, однако признали нехватку питьевой воды.

Жители поселка Приволжье пожаловались на плохое качество водопроводной воды. "Вода из крана течет тонкой струйкой. Особенно днем. Воду (питьевую) мы доочищаем фильтрами, так как она иногда бывает желтоватая, ну и с запахом. Особенно во время весеннего паводка", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Анна Зуева.

Она поделилась, что в поселок Приволжье она с мужем переехала полтора года назад из центра города. В старой квартире у них также были проблемы с водоснабжением. "Бывало, отключат летом воду на неделю, а потом, когда дадут, вода ржавая дня три из крана течет. Там объясняли, что очистные, мол, работают, а вот сети старые, ржавые. Сюда переехали, думали, лучше с водой будет. А тут тоже проблемы", – посетовала Анна Зуева.

Также она рассказала, что на ее участке растут "взрослые" плодовые деревья, которым полив не нужен. Женщина выращивает цветы. "Но много ли им (цветам) надо полива? Два ведра в жаркий день. Да, воду эту берем из крана. Но это же совсем немного", – сказала Анна Зуева.

Причиной проблемы с водоснабжением в Приволжье может быть недостаточный диаметр водопроводных труб, считает местный житель Сергей. "Тут проводились какие-то работы [по замене водопроводных труб]. Но трубы по всей системе водоснабжения надо ставить большего диаметра, тогда не будет проблем с низким давлением. А они все экономят", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Собеседник заметил, что жители поселка Приволжье не используют для полива воду из системы водоснабжения, так как "это слишком дорого потом по счетчику платить".

"У людей здесь в основном маленькие огороды. Ну что там – несколько грядок овощей, пара кустов смородины и малины. Для полива используют, например, собранную в баки дождевую воду, благо в мае было много дождей. Некоторые привозят с Волги воду в бочках. Река у нас рядом", – сказал Сергей.

Семья Андрея Бесплеменнова проживает в доме родителей его супруги. Мужчина также рассказал, что для полива своего огорода семья не использует воду из системы водоснабжения.

"У нас капельное орошение. Участок небольшой. Бак стоит на сто литров. Воду собираем с крыши дождевую. Когда сухо и жарко, езжу на берег Волги. Тут 500 метров от нашего дома. Набираю ведрами в баки. Если с крана воду использовать для полива – это дорого. Вряд ли, кто это будет делать", – сказал Андрей корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что его семья также дополнительно очищает питьевую воду, используя фильтры для воды. "Мы и чистим, и отстаиваем воду. Всегда так делаем. В Астрахани качество воды не очень", – сказал Бесплеменнов.

Жители поселка Приволжье в Трусовском районе Астрахани страдают от острой проблемы с водоснабжением, сообщил Виктор Ломакин – блогер, а также администратор паблика "Астраханский интернет портал" в соцсети Facеbook*.

"Проблема водоснабжения в поселке Приволжье очень острая. Сидят без воды. Ругаются сильно. Когда начинается поливной сезон, по всей Астрахани в водопроводе пропадает давление воды. И у них [у жителей поселка Приволжье] еще помимо роста спроса на воду, водопровод на ладан дышит", – рассказал Виктор Ломакин корреспонденту "Кавказского узла".

В поселке Приволжье некоторые улицы проходят вдоль берега Волги, остальные – перпендикулярно реке. Жители прибрежных улиц имеют возможность набрать воду непосредственно из Волги. Те же, кто проживает вдали от реки, испытывают недостаток в воде, объяснил он.

"20 лет назад поселок передали Астрахани. Сейчас, оказавшись в черте города, проблема водоснабжения поселка ухудшилась, так как ремонтом этой системы так никто и не занялся. Напрямую без очистки с Волги нельзя брать воду. Очистные вроде стоят. Но питьевой воды нет в июне-июле, часто и горячая вода пропадает. Причина неизвестна. Сейчас паводок – вода в реке мутная, что существенно ухудшает качество питьевой воды", – сообщил Ломакин.

Жалобы от жителей поселка Приволжье на плохое качество водоснабжения в "Астрводоканал" не поступали, заявила руководитель МУП "Астрводоканал" Натальи Ярошенко. С наступлением теплого времени года перебои с холодным водоснабжением в поселке все же имеются из-за увеличения разбора питьевой воды, добавила она.

"Проводится полив зеленых насаждений из системы питьевого водоснабжения с индивидуальной жилой застройки (поливочный водопровод), возрастают нагрузки на центральные сети водоснабжения, не рассчитанные на подачу ХВС (холодной воды) в таких объемах. Следствием этого являются перебои в подаче холодного водоснабжения", – приведены слова Ярошенко в ответе на официальной запрос "Кавказского узла".

По ее словам, для увеличения объемов подачи холодной воды в дома жителей улицы 1-я Прохладненская была введена в эксплуатацию водопроводная насосная станция. Также в поселке были проведены новые трубы водоснабжения на 1800 метров: от улицы Маршака до улицы Тухачевского и далее до улицы Яна Райниса, а также произведена замена труб в районе улицы Дорожная. Предприятие произвело работы по разделению подачи водоснабжения от Правобережных очистных сооружений (ПОСВ-1) на северную и южные части поселка. Часть ВНС были модернизированы с установкой дополнительного насоса мощность 7,5 кВт. При этом фактический износ всех сооружений ПОСВ-1 составляет 71%, сказано в ответе организации.

"Тем не менее, вода, подаваемая сооружениями, соответствует всем нормативам <…>. Основные этапы, которые влияют на качество воды, такие как фильтрация, коагулирование и обеззараживание воды, соответствуют норме", – заверила Наталья Ярошенко.

Коагулирование – процесс осветления и обесцвечивания воды с применением химических реактивов- коагулянтов

Глава предприятия пояснила, что питьевая вода в поселке проходит обязательный производственный контроль качества по химическим, органолептическим и микробиологическим показателям. "Превышений гигиенических нормативов не выявлено", – подытожила Наталья Ярошенко.

Подаваемая населению вода должна быть чистой в эпидемиологическом и радиационном плане, безвредной по химическому составу и хорошей по качеству в целом, отметил юрист Сергей Иващенко. При этом он сослался на часть 1 статьи 19 Федерального Закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

"В случае, если жители поселка Приволжье, считают, что вода, поставляемая в их дома по системе централизованного водоснабжения низкого качества, им необходимо обратиться с жалобами в Роспотребнадзор", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Низкое давление в трубах системы водоснабжения – явный признак нарушений закона "О защите прав потребителей" и "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах" (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), добавил он.

"Согласно этим правилам давление в системе холодного водоснабжения в точке водозабора в многоквартирных домах и жилых домах должно находиться в пределах от 0,03 МПа до 0,6 МПа. У водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа. Если показатели давления выходят за эти рамки, надо жаловаться и требовать исправления ситуации", – сказал Сергей Иващенко.

Жалобы нужно писать, по словам юриста, в управляющую компанию или ЖЭК. Те, в свою очередь, должны обратиться в "Астраводоканал" с требованием решить проблему. "И если "Астрводоканал" проблему не решает, то нужно писать заявления в Роспотребнадзор и в прокуратуру", – посоветовал юрист.

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