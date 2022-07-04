Чеченские СМИ отчитались о митинге в поддержку военной операции на Украине

04 июля 2022, 12:02

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Митинг в поддержку военной спецоперации на Украине в Грозном организовала Общественная палата республики. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек, сообщили чеченские издания.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Рамзан Кадыров отчитался о массовых молитвах в поддержку участников спецоперации. Участников молитв принуждают к участию в них, предположил автор блога на "Кавказском узле" Чечня инсайд". Авторы комментариев подтвердили, что бюджетников собирают в мечети под угрозой увольнения.

Более 1,5 тысячи человек собралось на митинг в поддержку специальной военной операции на Украине, который прошел 3 июля на территории Мемориального комплекса Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Митинг организовала Общественная палата республики. В нем приняли участие "члены Общественной палаты Чечни, представители общественных и профсоюзных организаций, патриотических и ветеранских движений республики, политических партии и объединений, отдельные общественные деятели", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 3 июля изданием "Чечня сегодня".

"Собравшиеся выразили полную поддержку СВО на Украине и защите мирного населения Донбасса, а также выразили надежду на скорое завершения спецоперации", - указано в сообщении.

Участники митинга, среди которых были представители Федерации профсоюзов Чечни, "Молодой гвардии", держали флаги России и Чечни, а также организаций, которые они представляли, следует из фотографий, опубликованных вечером 3 июля в Instagram*-паблике ЧГТРК "Грозный".

Эта публикация в Instagram*-аккаунте телекомпании, на который подписано 990 тысяч человек, к 11.30 мск собрала четыре комментария, авторы которых оставили лишь смайлики. Один из пользователей сети, lena_ry_77, отреагировала на сообщение смайликами "смешно до слез".

Напомним, ранее в Чечне не раз проводились массовые митинги в поддержку действий Кадырова. Так, 2 февраля жители Чечни вышли на митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством республики озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи.

Напомним, сотрудники бюджетных организаций в Чечне неоднократно жаловались на принуждение к участию в различных мероприятиях. В частности, в июле 2020 года стало известно, что руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и участвовать в провластном флешмобе. Студенты и бюджетники в Чечне также сообщали о принуждении к посещению футбольных матчей "Ахмата", к участию в субботниках и митингах.

"Кавказский узел" также писал, что Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный", что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов – 8172 человека, в это число входят 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни. 1 июля он сообщил об отправке очередной группы добровольцев.

Интернет-пользователи не раз призывали Кадырова раскрыть число погибших на Украине силовиков и добровольцев. Так, 22 июня глава Чечни сообщил о гибели на Украине восьми сотрудников полиции, в ответ пользователи Telegram поинтересовались, почему не раскрываются данные о числе погибших добровольцев. Пользователи сети и ранее призывали главу Чечни обнародовать информацию о потерях на Украине.

26 июня глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре военных батальона - "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 30 июня издание "Чечня сегодня" сообщило, что два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы.

Решение о создании новых батальонов было инициативой Кадырова, и оно укрепляет позиции кадыровцев в военно-оборонной иерархии страны на фоне спецоперации на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. Создание батальонов – инициатива главы Чечни, которую поддержали в верхах, уверен Александр Артамонов. Законодательство не предусматривает инициатив по формированию батальонов, но в условиях военной операции на Украине на это могут закрыть глаза, отметил Александр Храмчихин.

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