Родители детей-инвалидов в Сочи потребовали от чиновников обеспечить их жильем

04 июля 2022, 10:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Сочи Андрей и Наталья Иванковы пожаловались, что около семи лет добиваются жилья для своей семьи, в которой два ребенка-инвалида. Суд обязал чиновников обеспечить Иванковых жильем, но им предлагаются неприемлемые для проживания варианты, объяснили сочинцы. В квартирно-правовой службе заявили, что в случае еще одного отказа Иванковым варианты предлагаться больше не будут.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу мэрии Сочи, которая отказывалась выделить жилье многодетной семье Иванковых вне очереди. По словам Иванковых, борьба за жилье началась еще до 2015 года. При этом и второе решение суда от 2019 года о немедленном предоставлении жилья, мэрия отказалась выполнять. Более того через апелляцию чиновники добились его отмены, рассказали Иванковы.

21 июня на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение, что семья из Сочи не может добиться от властей положенного по решению суда жилья. "Мы многодетная семья Иванковых из Сочи, где есть дети-инвалиды, оставлены государством без законного жилья и земельного участка. Несколько лет ходим по чиновникам, [нам предлагаются] по выигранному нами суду неприемлемые для нашей семьи варианты жилой площади", – написал автор сообщения.

Корреспондент "Кавказского узла" связался с семьей Андрея и Наталья Иванковых. По их словам, они пытаются добиться жилья около семи лет. За это время в семье появился еще один ребенок, который также является инвалидом.

"Решение суда от 8 ноября 2019 года отменено Кассационным определением суда, на том основании, что участие в процессе не принимали администрация Краснодарского края и министерство социального труда и развития. После отмены решения суда прокуратурой города Сочи было подано ходатайство с целью изменения искового заявления. Поэтому изменился номер решения суда. Далее процесс закрутился не в сторону нашей семьи, суд принял решение предоставить жилье одному ребенку-инвалиду, а далее после моей жалобы на решение суда в прокуратуру было подано прокуратурой города Сочи в Генпрокуратуру прокурорское представление. И Верховным судом отменено решение суда на одного ребенка предоставление", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Иванкова.

Она добавила, что после Верховного суда, дело пересматривалось в Краснодарском суде, и было отменена часть решения суда, возлагающая обязательства на администрацию Краснодарского края и министерство социального труда. В 2015 суд постановил включить семью Иванковых из пяти человек в список имеющих право на внеочередное получение жилья. Обязательства на администрацию города Сочи не было. Поэтому был подан второй иск в 2016 году, добавила Наталья Иванкова.

Помимо этого решения суда, вступившими в законную силу также является решение Центрального районного суда Сочи по иску прокурора города от 8 ноября 2019 года (дело N2-5232/2019) – на администрацию Сочи возложена обязанность предоставить семье Иванковых из пяти человек вне очереди благоустроенное жилое помещение, предоставляемое по договорам социального найма с учетом права Иванкова Максима Андреевича, 24 ноября 2005 года рождения, на дополнительную жилую площадь, приближенную к лечебно-профилактическому учреждению.

20 августа 2018 суд вынес решение обязать администрацию Сочи предоставить семье Иванковых из пяти человек благоустроенное жилое помещение, приближенное к МБУЗ № 9 и психиатрической поликлинике. Но это решение было отменено.

"Оба решения суда почти одинаковы. Иск был изменён, и в связи с этим изменился номер решения суда. Однако проблема в том, что исполнять отмененные решения судов нельзя", – сказала Наталья Иванкова.

Льготы и дополнительная площадь полагаются также и на второго ребенка-инвалида Иванковых, отметил Андрей Иванков. "Но мы об этом не говорим и ничего не требуем, а просто просим предоставить нам жилье по решению суда на первого ребенка-инвалида, который не может самостоятельно передвигаться, но и в этом нам отказывают", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иванков.

Все квартиры, которые предлагает мэрия, подобраны так, чтобы даже не было шанса на них согласиться, потому что они все не приемлемы для использования, пояснил он.

Иванков также уточнил, что его семья состоит из шести человек. Самый старший ребенок, Максим, которому исполнилось уже 17 лет инвалид-колясочник, его младший брат Михаил, которому исполнилось четыре года [также инвалид]. В семье еще двое детей: 11-летний Матвей и 14-летняя Екатерина. Основным кормильцем семьи является их мама – 45-летняя Наталья Иванкова, которая работает в одном из санаториев Сочи инструктором по лечебной физкультуре (ЛФК).

Бюджет семьи Иванковых небольшой и его еле хватает на основные нужды: оплата услуг ЖКХ, питание и одежду. Много средств требуется для детей-инвалидов, их реабилитацию и лечение. Иванковым приходится сложно в ветхом жилье 1896 года постройки барачного типа с частичными условиями. Жилье не имеет придомовой территории, из-за чего где дети-инвалиды не могут дышать свежим воздухом, добавил Андрей Иванков.

"Самостоятельно в ипотеку приобрести квартиру и землю не представляется для нашей семьи возможным. Все средства уходят на питание, одежду, лекарства и реабилитацию сыновей-инвалидов. Делаем все возможное и невозможное, чтобы дети не знали нужды и проблем. Чиновники вместо того чтобы помочь нам, пытаются всячески препятствовать получить то, что нам положено по закону, хотя на нашей стороне прокуратура и суд", – подчеркнул он.

Наталья Иванкова добавила, что, несмотря на то, что суд постановил предоставить жилье вне очереди еще в 2019 году, предложения с вариантами этого жилья стали поступать лишь спустя три года – в 2021 году. А всего, по ее словам, они получили пять предложений с вариантами, последний из которых был показан им в конце июня.

В марте 2021 года чиновники прислали Иванковым извещение за N108. "Квартира расположена в цокольном этаже дома, фактически в сыром подвале, из которого выбраться ребенку-колясочнику невозможно, не говоря об опасности для здоровья жить в таком помещении", – объяснила Наталья Иванкова.

В августе 2021 года Иванковы получили извещение N237. Эта квартира находится в многоквартирном доме, а участок под ним под ИЖС. По словам жильцов этого дома, у них проблемы с оформлением документов. И возможно, что этот дом впоследствии может быть снесен. Кроме того, квартира под обременением за долги бывшего собственника.

23 ноября 2021 года Иванковым пришло извещение N342. Эта квартира находится на мансардном этаже новостройки, фактически на крыше дома. Лифта в доме нет. Окна прорублены в потолке, который и служит крышей. "То есть ребенок даже не сможет посмотреть в окно на улицу", – отметила Иванкова.

Кроме того, по ее словам, по площади квартира оказалась меньше, чем это установлено судом. " В этот же день нас отвели еще на просмотр комнаты в старом общежитии в Адлере. Якобы для "добора" площади к квартире на чердаке <…>. При этом эти две квартиры находятся в разных районах и концах города, вдали от лечебно-профилактического учреждения, к которому мы прикреплены", – посетовала женщина.

В текущем году Иванковым были предложены еще два варианта. Один – в ЖК "Корона". "Это почти в 70 километрах от места нашего текущего проживания, где дети ходят в школу, я работаю, а дети-инвалиды прикреплены к лечебным учреждениям. Выяснилось, что это не жилой дом, а апартаменты, где регистрация запрещена, и земля, на которой расположен этот ЖК, отнесена к категории для размещения гостиниц. Отсутствие регистрации лишит нас права на все социальные права в Сочи, поэтому мы отказались и от этого варианта", – объяснила Иванкова.

Последний вариант был предложен их семье в конце июня лично директором квартирно-правовой службы. Квартира находится в Сочи.

"Последний вариант удивил нас не менее остальных предложенных ранее. Квартира на пятом этаже для ребенка инвалида-колясочника. Без лифта с поэтажной железной лестницей, приделанной к дому сбоку. Новострой очень похож на опасный для жизни самострой, каких в Сочи много. При этом квартира имеет переделанную самовольно двухуровневую планировку, которая расположена на пятом этаже с переходящей железной лестницей без перил на шестой мансардный этаж под крышу", – рассказала Иванкова.

Она добавила, что самостоятельно узнала, что некоторые квартиры под арестом, так как им об этом чиновники не сообщали.

Наталья Иванкова также пожаловалась на работу судебного пристава. "Оказывается пристав выполняет отмененное решение суда, а не действующее. А это значит, что в случае согласия нами на какой-либо из вариантов у мэрии появится новый шанс отнять у нас квартиру, как полученную незаконно. Одно из многочисленных решений от 2018 года судьи Качур было отменено кассацией по жалобе мэрии, и вот это решение пристав исполняет", – рассказала она.

Наталья Иванкова отправила жалобу в Генеральную прокуратуру (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в которой указала, что ее семья на протяжении нескольких лет не может добиться получения квартиры, соответствующей решению суда.

В случае очередного отказа Иванковых от предложенного варианта квартиры, будет составлен акт об отказе, и квартиры им больше предлагаться не будут, так как в администрации нет большого социального фонда, заявил корреспонденту "Кавказского узла" специалист квартирно-правовой службы, где занимаются подбором квартир для Иванковых. При этом от дальнейших комментариев он отказался.

По Иванковым ведется исполнительное производство, а главе Сочи отправлялись неоднократно предупреждения о возбуждении уголовного дела по статье 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда" в случае злостного неисполнения решения суда, рассказал сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Он добавил, что решение суда до сих пор не исполнено, потому что сотрудники администрации представляют акты об отказе семьи Иванковых от предложенных им вариантов жилья.

"Администрация представляет отчеты о том, что работает с Иванковыми и показывает им новые варианты квартир, от которых они отказываются", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юристы разъяснили порядок получения жилья для семей с детьми-инвалидами

Кандидат юридических наук Инна Пагаева обратила внимание на ФЗ-419 и статью 315 УК РФ "Неисполнение решения суда". По ее мнению права многодетной семьи Иванковых, в которой есть дети-инвалиды, существенно нарушены. "Этот данный вопрос регулируется ФЗ -419 от 1 декабря 2014 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", где "Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида", – сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что в статье N15 этого Закона говорится об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Кроме того, жилье должно быть оборудовано приспособлениями для инвалидов-колясочников, в том числе и в самой квартире.

"Если это верхние этажи, то это лифты и съезды с них. Если это первые этажи, то необходимы пандусы. Если этого нет, то такую квартиру не имеют права предлагать, и не имеют права записывать ее как вариант, от которого инвалид либо его представители отказались", – отметила Инна Пагаева.

Она посоветовала при составлении акта об отказе от квартиры, чтобы представитель семьи указывал в акте причины, по которым семья отказывается. Акт без пояснений может восприниматься приставами как необоснованный отказ от жилья, и исполнительное производство на этом основании могут закрыть, пояснила юрист.

Мэрия должна соблюдать необходимый метраж для семьи, право постоянной регистрации в такой квартире. Также должен составляться договор соцнайма, произведен ремонт всей квартиры перед въездом семьи в нее. Квартира должна быть оборудована спецсредствами для инвалида, включая туалет. Также она должна находиться в том же районе, где проживает семья, поблизости от медучреждений и учебных заведений, работы, которые привычно посещают члены семьи, пояснила Инна Пагаева.

Адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк подчеркнул, что администрация Сочи обязана формировать из своего резерва социальный фонд специально для инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата, а если такового нет, то обязана за бюджетные деньги построить и оборудовать. "Отказ выполнять свои должностные обязанности не должен отражаться на лицах, имеющих все права на жилье для инвалидов. Что касается приставов, то они также обязаны за злостное неисполнение должностных обязанностей чиновниками мэрии возбудить против виновных уголовное дело по статье 315 УК РФ", – сказал Костюк корреспонденту "Кавказского узла".

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