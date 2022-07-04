04 июля 2022, 10:24

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подземные толчки зарегистрированы в Черекском районе Кабардино-Балкарии, жертв и разрушений нет, проинформировали в МЧС.

Землетрясение произошло сегодня в 03.10 мск. "По информации Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, произошло сейсмособытие магнитудой 4,7 на территории Черекского района", - сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на глубине 16 километров, жертв и разрушений на территории региона нет, пишет "Интерфакс".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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