Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Кабардино-Балкарии

04 июля 2022, 10:24

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Подземные толчки зарегистрированы в Черекском районе Кабардино-Балкарии, жертв и разрушений нет, проинформировали в МЧС.

Землетрясение произошло сегодня в 03.10 мск. "По информации Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, произошло сейсмособытие магнитудой 4,7 на территории Черекского района", - сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на глубине 16 километров, жертв и разрушений на территории региона нет, пишет "Интерфакс".

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