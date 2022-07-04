Подрядчик обвинен в мошенничестве при строительстве Дома культуры в Астраханской области

04 июля 2022, 09:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава строительной фирмы обвинен в том, что завысил объемы работ по благоустройству Дома культуры в селе Астраханской области, похитив бюджетные деньги.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года строительная фирма, которой руководит обвиняемый, в рамках муниципального контракта выполняла работы по благоустройству Дома культуры в селе Бахтемир Икрянинского района. Директор фирмы представил в местную администрацию документы с заведомо ложными сведениями о фактически выполненных работах и использованном материале, похитив бюджетные деньги на сумму свыше 181 тысячи рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Глава стройфирмы обвинен в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК России). Уголовное дело направлено в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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