Волгоградская область показала худший результат в ЮФО по миграционной убыли

04 июля 2022, 04:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Всего за четыре месяца текущего года регион покинули более 17 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", за январь-апрель 2022 года убыль населения в стране составила -0,83%, естественная убыль составила -2048,20 тысячи человек, а миграционный прирост – 822,20 тысячи человек. За основу были взят демографический рейтинг Росстата по данным за 2019-2021 годы.

Волгоградская область стала самой неблагополучной по миграционной убыли населения в январе-апреле 2022 года среди регионов ЮФО. За первые четыре месяца года из региона уехали 17634 человека, при этом выбрали область местом своего нового жительства 14721 человек. Миграционная убыль составила 2913 человек. Это самый худший показатель в ЮФО, сообщает 3 июля ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте по убыли населения находится Ростовская область с показателем 2316 человек. Эту область за 4 месяца этого года покинул 32861 человек, а приехали сюда жить 30545 граждан. На третьем месте – Астраханская область, где убыль населения составила 1382 человека (приехали 5378 человек, а уехали – 6760).

По итогам первого квартала 2022 года миграционная убыль населения Волгоградской области составляла 2402 человека. За четыре месяца ситуация с оттоком жителей ухудшилась.

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