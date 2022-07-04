Жители Дагестана высказались против сбора денег за посещение мечетей

04 июля 2022, 00:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Туристам надо объяснять правила дресс-кода и поведения в мечетях, а не брать с них плату, заявило большинство опрошенных "Кавказским узлом" верующих в Махачкале. С ними согласны дагестанские экскурсоводы и гиды, которые рассказали об интересе туристов к посещению культовых мест. Деньги за посещение мечети можно брать, только если она не работает и потеряла свой статус культового сооружения, считает исламовед Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", администрация мечети в Дербенте пыталась сделать платным вход для туристов, но после вмешательства местных властей эта инициатива была отменена, сообщила мэрия города. Комментаторы во "ВКонтакте" и Telegram раскритиковали идею о платном входе в мечеть и предложили сделать график для её посещения туристами.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" верующие высказали различные мнения по поводу посещения мечетей туристами. Приведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных жителей Махачкалы.

Жители Дагестана указали на необходимость соблюдения дресс-кода при посещении мечети

Житель Махачкалы Шамиль считает, что назначение платы за посещение мечети является неправильным поступком, отрицательно характеризирующий ислам и мусульман. "Тем более плату назначила сама мечеть (администрация), а не какие-нибудь чиновники",- пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". По мнению верующего, администрации мечетей, наоборот, должны быть заинтересованы, чтобы мечети посещались, а для этого не должно быть никаких плат за вход

По мнению Шамиля, в посещении мечетей туристами нет ничего отрицательного, тем не менее, по словам жителя Махачкалы, каждый посещающий мечеть турист должен соблюдать правила посещения - как в одежде, так и в поведении. "Определенный вид одежды для женщин и мужчин должен соблюдаться. И экскурсии по мечети должны проводиться не во время совершения молитв",- отметил верующий. При этом, по его мнению, определенные правила поведения и вид одежды у туристов должен соблюдаться не только в самой мечети, но и в ее дворе. Верующий не исключил, что посещение мечети может повлиять на человека так, что он впоследствии примет ислам.

Житель Махачкалы Мурад высказался против посещения туристами мечетей. По его мнению, мечеть - это, прежде всего, место для богослужений, а не место, где возможно проведение экскурсий. Мурад отметил, что многие туристы не соблюдают правила одежды при посещении мечети, однако даже при соблюдении этих правил туристам не нужно посещать молитвенные залы мечети, считает верующий.

Житель Дагестана Рашид считает, что посещение мечети туристами должно быть бесплатным, а установка определенной платы за посещение является "антирекламой" как для Дагестана, так и для исламской религии. При этом при посещении мечетей туристы должны соблюдать необходимую форму одежды, считает верующий. "Они, конечно должны соблюдать правила одежды, если собираются заходить в мечеть",- пояснил он.

Жительница Махачкалы Айшат считает, что установление определенной платы за вход в мечеть способствует отрицательному облику религии в глазах приехавших в республику туристов. По ее словам, администрации мечетей должны способствовать тому, чтобы большое количество туристов посещали мечети в ознакомительных целях. Жительница Махачкалы считает, что после таких экскурсии у людей может возникнуть интерес к изучению религии и общества Дагестана. "У туристов появится интерес к нашей религии, а руководство мечетей должно быть заинтересовано, чтобы такой интерес возник, потому что через это они (туристы - прим. "Кавказского узла") поймут и ислам, и мусульман. Если ты требуешь деньги за то, чтобы показать место, где ты молишься, то это ненормальный поступок",- поделилась своим мнением жительница Махачкалы.

Житель Махачкалы Заур считает, что посещение мечетей туристами должно происходить при обязательном соблюдении соответствующего для этого посещения дресс-кода. При этом туристы не должны мешать проведению пяти обязательных молитв, и время посещения мечети экскурсоводы должны подбирать, учитывая время совершения мусульманами обязательных молитв, считает верующий. При отсутствии возможности соблюдать дресс-код туристам не нужно посещать мечеть, считает он, а администрация культового сооружения должна тщательно проверять соблюдение туристами дресс-кода, чтобы исключить его игнорирование туристами или несоответствие религиозным нормам, отметил он.

Заур затруднился оценить попытку администрации мечети Дербента установить платный вход для туристов. Верующий отметил, что не может оценить поступок мечети, так как не знает мотивацию администрации культового сооружения.

Дагестанские экскурсоводы и гиды по-разному оценили инициативу сбора денег за посещение мечети

Опрошенные "Кавказским узлом" экскурсоводы и гиды указали на наличие интереса у туристов на посещение культовых мест.

Житель Махачкалы Курбан работает в одной из дагестанских фирм, которая организовывает туры по Дагестану. По его словам, махачкалинская Джума-мечеть является одним из объектов туристического маршрута, и приезжие туристы с интересом посещают культовое сооружение. "Когда в Махачкале бывают экскурсии, то я обязательно посещаю вместе с ними махачкалинскую Джума-мечеть", - рассказал экскурсовод.

Как пояснил Курбан, в Джума-мечети Махачкалы есть вся необходимая одежда, помогающая туристам при посещении мечети соответствовать всем правилам ислама и правилам посещения мечети. Он также рассказал, что в мечети есть определенные сотрудники, которые проводят по ней экскурсии, при этом экскурсии являются бесплатными, подчеркнул он. Туристы с пониманием относятся к требованиям соблюдать определенные правила в одежде при посещении мечетей, отметил он. Как рассказал экскурсовод, многие туристы оценивают архитектуру мечетей и их возраст. Прежде всего, интерес туристов вызывают мечети и культовые сооружения, находящиеся в горных районах республики. Туристы оценивают каждый такой объект с точки зрения архитектурной уникальности, функциональности, а также по возрасту культового объекта, рассказал экскурсовод.

Курбан считает, что мечети являются неотъемлемой частью культуры и истории Дагестана, также, по мнению экскурсовода, сельские мечети указывают на архитектурные особенности республики, поэтому наличие их в экскурсионных маршрутах является положительным, считает он.

При этом Курбан относится отрицательно к неудавшейся инициативе установки платы за вход в мечеть. Экскурсовод подчеркнул, что мечеть не является музеем. В качестве примера Курбан привел Турцию, где ни в одной из мечетей не взымается плата. "Там куча этих мечетей, и нигде не берут деньги за вход",- пояснил он. Нельзя брать деньги за "вход в дом божий", считает экскурсовод.

По мнению экскурсовода Яны Мартиросовой, туристы соблюдают все необходимые правила дресс-кода при посещении мечети, так как это действующий религиозный объект с определенными требованиями, а сами приезжие туристы относятся к этим требованиям с пониманием, отметила экскурсовод. "Тем более везде в мечетях есть одежда, которую можно надеть, либо люди (туристы) зная, что будут заходить в мечеть, подстраиваются (заранее надевают одежду, которая соответствует требованиям при посещении мечети - прим. "Кавказского узла")",- рассказала экскурсовод.

По ее словам, в махачкалинской Джума-мечети, кроме необходимой одежды для туристов, есть и специально обученные сотрудники, которые проводят бесплатные экскурсии для туристов по мечети. При этом Мартиросова отметила, что ее основной экскурсионный маршрут не включает посещение Джума-мечети, она крайне редко приводит туда туристов.

Отсутствие в своем основном экскурсионном маршруте махачкалинской Джума-мечети Мартиросова объяснила тем, что она построена относительно недавно, при этом дербентская Джума-мечеть, по ее мнению, является важным экскурсионным элементом при посещении города.

Мартиросова также "не видит ничего плохого" в том, что руководство одной из мечетей Дербента, назначило плату за вход для туристов. "Если мечеть нуждается в этих средствах, и если эти средства пойдут на дополнительное благоустройство, на какую-то благотворительность, то что в этом плохого?" - задается вопросом экскурсовод. Сумма в пятьдесят рублей, назначенная в качестве платы для туристов, а затем и отмененная, не является столь высокой, чтобы акцентировать на ней столько внимания считает она.

Мартиросова предположила, что мечеть несет определенные финансовые затраты из-за потока туристов и администрации мечети "нужно менять, стирать и обслуживать" ту одежду, которую надевают туристы, также в мечети туристов "угощают", отметила она, и поэтому была назначена определенная плата за посещение мечети, предположила экскурсовод. При этом Мартиросова рассказала о большом потоке туристов в Джума-мечеть Дербента.

Экскурсовод также указала на увеличение цен на пропуск на туристические объекты. Так, например, ранее плата входа на бархан Сары-Кум составляла 128 рублей, а сейчас вход туда стоит 150 рублей, отметила она. Также увеличилась стоимость пропуска на территорию цитадели Нарын-кала - если раньше проход туда стоил 150 рублей, а с недавнего времени стоимость поднялась до 200 рублей отметила она.

Экскурсовод Саид, также специализирующийся на турах по всему Дагестану, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приток туристов в Дагестан увеличивается.

Саид раскритиковал попытку руководства дербентской мечети назначить плату за посещение мечети туристами. По его мнению, сотрудники администрации культового сооружения, как служители ислама, должны быть заинтересованы прежде всего в том, чтобы показать положительные черты религии, которую они исповедуют.

По словам Саида, он заранее предупреждает своих туристов о том, что в Дагестане необходимо соблюдать дресс-код и определенные правила поведения при посещении культовых сооружений. Какого-либо недовольства от туристов он не встречал. Экскурсовод отметил, что особенно важно соблюдать дресс-код и следовать правилам поведения при посещении сельской местности.

"Это единственное место, где еще более или менее соблюдают традиции. В эти места одевайтесь, пожалуйста, соответствующе и не нарушайте нормы правила приличия, говорю я им",- рассказал Саид. При посещении мечетей туристы прежде всего обращают внимание на архитектуру зданий, при этом особого интереса к дагестанской истории у приезжающих туристов нет, сообщил Саид, основываясь на своем опыте работы экскурсоводом. В большинстве случаев туристы приезжают для посещения красивых мест, а не для изучения истории края, отметил он.

Исламовед увидел в сборе денег за посещение мечети нарушение норм шариата

Согласно исламским законам, "мечеть открыта для всех" и там деньги могут брать, только если мечеть не работает и потеряла свой статус культового сооружения, считает исламовед Ахмет Ярлыкапов.

В качестве подобного примера Ярлыкапов назвал прецедент с Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле, а назначение платы за вход в действующую мечеть Ярлыкапов считает "беспрецедентным случаем", вне зависимости от того является ли человек туристом или нет.

Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После взятия Константинополя в 1453 году мечеть была передана мусульманам в пожизненное пользование и просуществовала в статусе мусульманского религиозного сооружения до 1934 года, когда здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея, после чего в тот же день президент Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети и начале там мусульманских богослужений.

"Насколько я знаю, никто и никогда даже не догадывался о том, чтобы брать деньги за вход в мечеть",- пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов. При этом исламовед уточнил, что после того, как Айя-София перестала быть мечетью, она была превращена в музей, и в последующем была установлена плата за вход в музей. При этом изменили статус мечети на музей не сами мусульмане, а светские власти Турции, которые резко выступали против религии, рассказал Ярлыкапов. "Это была абсолютно светская власть, не имеющая отношение к исламу",- отметил он.

Назначение оплаты за вход будет отпугивать людей от ислама, считает Ярлыкапов. По словам исламоведа, администрация мечети должна быть заинтересована, чтобы люди приходили и видели преимущество Ислама. Плата за вход в мечеть не согласуется ни с шариатом, ни с общерелигиозной моралью, заявил Ярлыкапов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.