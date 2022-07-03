Кадыров пригрозил участникам ЛГБТ-акции в мечети Берлина

03 июля 2022, 21:04

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Глава Чечни раскритиковал акцию в поддержку ЛГБТ, организованную в берлинской мечети, пообещав ее участникам "адские муки" и заявив, что мусульмане Германии несут ответственность за произошедшее.

Ранее "Кавказский узел" писал о преследовании в Чечне людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В январе текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне, и потребовала от властей России защитить жертв и наказать виновных.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Свое негодование относительно акции в поддержку ЛГБТ, организованную в мечети, расположенной в районе Моабит в центре Берлина, Рамзан Кадыров выразил сегодня в своем Telegram-канале. "Сообщается, что расположенная в районе Моабит в центре Берлина мечеть подняла флаг ЛГБТ", - написал Кадыров. Он назвал эту акцию "грязной", его возмутило, что участники акции пришли с плакатами с надписью "Любовь - это халяль".

Акция в мечети Ибн Рушд-Гете в районе Моабит прошла 1 июля. Она стала первой немецкой мечетью, на которой развевается радужный флаг. На акции присутствовал сенатор по культуре Берлина Клаус Ледерер и один из шести имамов мечети Мо эль-Кетаб, который заявил, что Ибн Рушд-Гете должна быть безопасным местом для разных людей и выразил надежду, что другие мечети последуют этому примеру. Размещение флага было приурочено к Месяцу Гордости, целью которого является поддержка прав представителей ЛГБТК, сообщила Deutsche Welle*.

Кадыров раскритиковал имама мечети, который поддержал акцию, а также всех мусульман Германии. "Я не могу понять, как имамы этой мечети могут называть себя мусульманами после всего случившегося. И как вообще прихожане, да и вся исламская часть населения Германии оставили эту порочащую нашу религию акцию без громкой, резонансной реакции?!" - написал Рамзан Кадыров, указав, что мусульмане Германии "в первую очередь несут ответственность за произошедшее в мечети". Он посулил участникам акции "адские муки".

В комментариях читатели Telegram-канала поддержали Рамзана Кадырова. "Они сами не понимают, куда они катятся", - написал Насир. "Мусульмане Германии тоже не в восторге, но им все равно, говорят, это единственная либеральная мечеть. Но либерализм и Ислам вообще разные понятия", - заметил Kkk.

Отметим, что Кадыров позиционирует себя защитником мусульман и ислама. Так, в 2020 году он раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создать вместе с Советом мусульман страны организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране, и обвинил Макрона в разжигании экстремистских идей. Это произошло после того, как президент Франции отказался осудить карикатуры на пророка Мухаммада. В конце августа 2017 года, когда в Мьянме произошли столкновения между буддистами и мусульманами - представителями народа рохинджа, Рамзан Кадыров заявил, что если власти России встанут на сторону организаторов преследования мусульман, то эта позиция не совпадет с позицией властей Чечни.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".