Джавид Гара. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=DFtoYq_YtP4&t=178s

03 июля 2022, 21:06

Джавид Гара

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вовлек широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы – незаконной и безнаказанной охоты иностранных туристов на территории заповедника

Деятельность в 2021 году

18 марта на своей странице в Facebook* рассказал о том, что в аэропорту Баку в предыдущие дни, несмотря на ограничения на въезд в связи с пандемией Covid-19, можно было увидеть много арабских туристов с охотничьими птицами, и призвал своих подписчиков поделиться информацией 1 о их местонахождении, напомнив о том, что официально сезон охоты в Азербайджане к этому времени уже был закрыт 2.

20 марта на своей странице в Facebook Джавид сообщил 3, что обнаружил место, где арабы разбили охотничий лагерь, а именно – в Гахском государственном природном заповеднике в Ачинохурской степи. Их представители сообщили, что группа охотников является гостями президента и главы МЧС Азербайджана Кямаледдина Гейдарова, а Министерство экологии и природных ресурсов к ним претензий не имеет. В этот же день на ютуб-канале «Portagal Media» был опубликован видеоролик, на кадрах которого Джавид демонстрирует как несколько арабских туристов привязывают живого голубя к задней части дрона и скармливают его ястребам. Видео распространилось в соцсетях и привлекло 4 большое внимание пользователей и СМИ.

21 марта он разместил дополнительную информацию 5 о ставшем резонансным случае: богатым заграничным охотникам разрешили отдыхать в заповеднике до 4 апреля. Заповедник занимает 372 гектара земли и был арендован неким гражданином Азербайджана и передан для охоты, хотя в заповеднике она запрещена 6. В этот же день профильное министерство сообщило о том, что туристы были оштрафованы 7 за жестокое обращение с голубями. Гара назвал такое формальное решение позорным 8, так как чиновники никак не отреагировали на то, что сама охота в заповеднике запрещена государством, а также не озвучили публично ни размер штрафа, ни имена нарушителей. Позже эколог обратился с открытым письмом к президенту Алиеву с призывом немедленно закрыть лагерь иностранных охотников и наказать чиновников 9.    

24 марта активист сообщил, что охотничья палатка и вход на территорию находятся под охраной азербайджанской полиции 10, а «Экофронт» опубликовал 11 новые кадры охоты в Гахском заповеднике в том числе на краснокнижных птиц 12. Видео набрало более 150 тысяч просмотров.

26 марта действовавший несколько дней лагерь охотников был демонтирован 13.  

Биография

Родился в 1991 году в Баку, где и окончил школу 14.

В 2013 году окончил Бакинский государственный университет (экономика)

В 2019 году получил степень магистра в Бристольском университете (Великобритания)

Живет в Баку.

Профессиональная и общественная деятельность

В 2014 году основал Camping Azerbaijan, первое в Азербайджане предприятие, развивающее экологический туризм, в рамках которого было разработано и внедрено около 40 маршрутов в горных районах Азербайджана.

Главный гид Camping Azerbaijan до июня 2021 года.

В 2017 году основал компанию Kendabad, оказывающий социальную помощь жителям отдельных труднодоступных сел Азербайджана, и движение «Экофронт» 15, добившееся, в частности, недопущения хозяйственной деятельности в регионе Аджинохур для спасения местной уязвимой популяции газелей 16.

В 2017-2018 году работал в департаменте лесного хозяйства Министерства экологии Азербайджана.

Борется с незаконной вырубкой 17 лесов в Азербайджане 18.

Член Королевского общества защиты птиц (Великобритания) 19.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** С 4 августа 2016 года заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей.

Примечания

  1. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid0EbncPa33rp2wsAL2hVYYAAhU8sQWEwavZovfLCV65ZKGGTsCBeS5dmt62g6XiyHHl*
  2. Арабские туристы продолжают охоту на краснокнижных птиц в Азербайджане: власти молчат // JAMnews, 25 марта 2021 года
  3. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid02FnTs3MqW9R5JUoKmcFyqEbrSRdjDZxg7aAKi9TCehbhrHAjod5DbDc6qK7dX1xqTl*
  4. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid08gKa2wkkJ8safepyyVWQpySeUpjqafAPEBZnCLfiTtmwuGVpE536YxBV2dKdMbipl*
  5. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid02WEYPFQ2tcifXjZVrJUijf6E7cY7EipEpJzBJH6jrj7NVTbTcp8rw7DtHwnyDE7B4l*
  6. Джавид Гара: “За этим стоит чиновничий произвол” // Туран, 26 марта 2021 года
  7. Арабские туристы оштрафованы за жестокое обращение с голубями //  1news.az, 21 марта 2021 года
  8. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid0xPpD7z8fx4XaAcpk2wZ6ndtcVWFSvBDoTfuTDYBwzUfct3RxrC879BCmtTdfdTV5l*
  9. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid0oiuHJhaWovaHPFvjP9VxG6zTo42Kcny5tyy3yrUwf5LwQswkDW72Xw78smgpTFGFl*
  10. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid0kj3aY7MckzHh62ZsreWmhztnEmh2GGFEourLsvNCFioSj2hZoLah94MNzj7hcbqfl*
  11. Видео - https://www.facebook.com/watch/?v=441176870306281*
  12. Пост - https://www.facebook.com/ecofront.az/posts/pfbid0dmWSRCJ4X46RwNoxsEgLohUDNYsAYjBvGBwrRzhxtRqxDYWzCFEwfRHqdBaWS4xUl*
  13. Пост - https://www.facebook.com/cavidqara1918/posts/pfbid02UvDhmS99kWC5Hqz8cM6xWVvPw883LqYJZ25tpUygtNyDzFzC6LSwTrEBKGJpgumTl*
  14. Личная страница - https://www.facebook.com/cavidqara1918/about_contact_and_basic_info*
  15. «Экофронт»: На страже окружающей среды // Мейдан ТВ, 28 декабря 2020 года
  16. Новые посевные площади угрожают легендарным газелям Азербайджана // Chai Khana, 17 июля 2019 года
  17. Азербайджанские леса за копейки отдают бизнесменам, которые превращают их в поля // Haqqin.az, 8 июля 2021 года
  18. Исчезающие деревья Азербайджана // Туран, 26 июня 2019 года
  19. Профиль - https://www.linkedin.com/in/cavidqara/**

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