Джавид Гара

03 июля 2022, 21:06

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Вовлек широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы – незаконной и безнаказанной охоты иностранных туристов на территории заповедника

Деятельность в 2021 году

18 марта на своей странице в Facebook* рассказал о том, что в аэропорту Баку в предыдущие дни, несмотря на ограничения на въезд в связи с пандемией Covid-19, можно было увидеть много арабских туристов с охотничьими птицами, и призвал своих подписчиков поделиться информацией о их местонахождении, напомнив о том, что официально сезон охоты в Азербайджане к этому времени уже был закрыт .

20 марта на своей странице в Facebook Джавид сообщил , что обнаружил место, где арабы разбили охотничий лагерь, а именно – в Гахском государственном природном заповеднике в Ачинохурской степи. Их представители сообщили, что группа охотников является гостями президента и главы МЧС Азербайджана Кямаледдина Гейдарова, а Министерство экологии и природных ресурсов к ним претензий не имеет. В этот же день на ютуб-канале «Portagal Media» был опубликован видеоролик, на кадрах которого Джавид демонстрирует как несколько арабских туристов привязывают живого голубя к задней части дрона и скармливают его ястребам. Видео распространилось в соцсетях и привлекло большое внимание пользователей и СМИ.

21 марта он разместил дополнительную информацию о ставшем резонансным случае: богатым заграничным охотникам разрешили отдыхать в заповеднике до 4 апреля. Заповедник занимает 372 гектара земли и был арендован неким гражданином Азербайджана и передан для охоты, хотя в заповеднике она запрещена . В этот же день профильное министерство сообщило о том, что туристы были оштрафованы за жестокое обращение с голубями. Гара назвал такое формальное решение позорным , так как чиновники никак не отреагировали на то, что сама охота в заповеднике запрещена государством, а также не озвучили публично ни размер штрафа, ни имена нарушителей. Позже эколог обратился с открытым письмом к президенту Алиеву с призывом немедленно закрыть лагерь иностранных охотников и наказать чиновников .

24 марта активист сообщил, что охотничья палатка и вход на территорию находятся под охраной азербайджанской полиции , а «Экофронт» опубликовал новые кадры охоты в Гахском заповеднике в том числе на краснокнижных птиц . Видео набрало более 150 тысяч просмотров.

26 марта действовавший несколько дней лагерь охотников был демонтирован .

Биография

Родился в 1991 году в Баку, где и окончил школу .

В 2013 году окончил Бакинский государственный университет (экономика)

В 2019 году получил степень магистра в Бристольском университете (Великобритания)

Живет в Баку.

Профессиональная и общественная деятельность

В 2014 году основал Camping Azerbaijan, первое в Азербайджане предприятие, развивающее экологический туризм, в рамках которого было разработано и внедрено около 40 маршрутов в горных районах Азербайджана.

Главный гид Camping Azerbaijan до июня 2021 года.

В 2017 году основал компанию Kendabad, оказывающий социальную помощь жителям отдельных труднодоступных сел Азербайджана, и движение «Экофронт» , добившееся, в частности, недопущения хозяйственной деятельности в регионе Аджинохур для спасения местной уязвимой популяции газелей .

В 2017-2018 году работал в департаменте лесного хозяйства Министерства экологии Азербайджана.

Борется с незаконной вырубкой лесов в Азербайджане .

Член Королевского общества защиты птиц (Великобритания) .

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** С 4 августа 2016 года заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей.

Примечания