Ростовчанин получил трое суток ареста за нацистскую татуировку

03 июля 2022, 17:59

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Житель Ростова-на-Дону признан виновным в пропаганде нацизма за татуировку на руке с изображением нацистской символики и арестован на трое суток.

Ростовчанин был задержан полицией после того, как сотрудники МВД увидели на его правой руке татуировку с изображением нацистской символики. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд.

В Ворошиловском районном суде в ходе судебного разбирательства подсудимый объяснил татуировку тем, что увлекается древними религиозными символами. На руке мужчины нанесена татуировка с нацистской атрибутикой, подтвердил привлеченный судом специалист- историк, сообщило сегодня со ссылкой на представителя канцелярии суда агентство "ДОН 24".

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к административному аресту на трое суток, сообщил представитель суда.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июня появилась информация о том, что 21-летний житель Кисловодска взят под стражу за размещение на своей странице в социальной сети текстов, содержащих оправдание деятельности нацистских преступников.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.