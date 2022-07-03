03 июля 2022, 21:07

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Предала огласке информацию об общественно важной проблеме – опубликовала материал о случаях избиений и пыток силовиками задержанных

Деятельность в 2021 году

22 декабря на кавказской медиа-платформе JAMNews был опубликован материал «Стыдно быть потерпевшим: истории пыток из Абхазии», в котором его автор сухумская журналистка Элеонора Гилоян сообщила о фактах избиений и пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов республики и обратила внимание на то, что подобные случаи повсеместно замалчиваются .

Неоднократно задерживаемый силовиками житель Абхазии рассказал, что физическое насилие – обычное дело, при этом указал на то, что побои наносятся таким образом, чтобы не оставлять следы – синяки, гематомы, кровоподтеки. Адвокат Инга Габилая рассказала об особенности, которая мешает сделать факты о пытках по-настоящему публичными, а обществу - осознать масштаб проблемы: из-за того, что «стыдно быть потерпевшим», жертвы избиений и пыток массово отказываются от медицинских освидетельствований. Случаи, когда физическое и моральное унижение приводили к тому, что люди соглашались заявить на своих мучителей – исключительны. Более того, адвокат привела случай из своей практики, когда ее подзащитный сообщил на суде имена пытавших его сотрудников, кто именно и как именно пытал – но тем был вынесен оправдательный приговор.

Ссылаясь на источники в следственных органах, автор пишет, что абхазские силовики используют пытки током, водой, насилия дубинкой. Известен эпизод, когда мужчина, пытаясь избежать изнасилования дубинкой, несколько раз ударил сам себя ножом. Также был случай, когда задержанному протыкали язык.

Один из пострадавших в результате пыток со стороны сотрудников милиции получил травмы головы, впал кому, выжил, но теперь вынужден постоянно находится в психиатрической клинике. Не помогло даже вмешательство омбудсмена, который не смог добиться возбуждения уголовного дела.

Автор отмечает, что в Абхазии никто никогда не нес ответственности перед законом за подобные инциденты.

В заключении Элеонора написала, что из соображений безопасности, она не смогла сообщить обо всех ставших ей известными случаях применения пыток к задержанным: «Собрать материал для этой статьи стало возможным благодаря органам следствия, адвокатам, аппарату уполномоченного по правам человека, открытым судебным заседаниям, разговорам с жертвами и их родственниками. Также про отдельные эпизоды рассказали мои читатели, откликнувшись на просьбу. Один из них я еще долго не смогу опубликовать в публичном пространстве из-за инстинкта самосохранения».

Биография

Родилась в 1992 году.

Окончила Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО) по специальности «издатель, филологическая поддержка СМИ» .

Живет в Сухуме.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2009 года - корреспондент газеты причерноморских армян Абхазии «Амшен».

С 2012 года - специальный корреспондент международного арт-журнала TheNorDar.

С 2013 года - корреспондент «Абаза-ТВ».

В 2018-2022 годах сотрудничает с рядом кавказских изданий. Пишет об актуальных проблемах Абхазии: в коммунальной , социальной, экологической, культурной, политической сферах, о громких судебных процессах.

Автор программ и лекций на тему «Высоцкий и Абхазия» , автор книги «Ни единого слова зря».

Член союза журналистов Республики Абхазия .

Примечания