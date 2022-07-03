Пользователи Instagram* призвали упорядочить работу магазинов в Чечне

03 июля 2022, 16:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отчет о проверке чеченских магазинов, в ходе которой почти не выявлено нарушений, вызвал недоверие у авторов комментариев в Instagram*. Во многих магазинах в Чечне нет ценников на товары, а санитарные нормы не соблюдаются, указали они.

"Кавказский узел" писал, что ранее жители Чечни жаловались на завышенные цены на социально значимые продукты.

Цены на непродовольственные товары в Чечне выросли от 10 до 38%, средства личной гигиены подорожали на 34%, отчитался 20 мая председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Итоги проверок правил реализации товаров, уровня цен, соблюдения санитарных и противопожарных норм в магазинах Чечни опубликовал Instagram*-паблик "Чечня сегодня".

Необходимые продукты питания имеются в наличии в каждом магазине, сроки годности продуктов актуальны, а санитарное состояние и пожарная безопасность соответствуют требованиям. "Нарушений правил торговли и продуктов с истекшим сроком годности не выявлено, в торговых залах приняты соответствующие меры эпидемиологической безопасности. Есть замечания к отсутствию ценников на некоторые товары – администрации магазинов обещали устранить эти недочеты. В таких магазинах будет организована повторная проверка", - приводятся в публикации от 2 июля слова представителя партии "Единая Россия" Адлана Динаева.

Публикация в Instagram*-паблике, на который подписаны 563 тысячи человек, набрала к 15.40 мск 12 комментариев. Пользователи усомнились в достоверности результатов проверки. "Не смешите! Ценников почти нигде нет! А (про) санитарные нормы... особенно на "Беркате" вообще молчу, колбаса на солнце, хлеб возле дороги", - отметила пользователь tihorezk. "Полностью с вами согласна", - ответила ей hava1088. "Сомнительные результаты проверки вышли", - написал 80psmv. "Я сам наблюдал неоднократно нарушение санитарных норм и это достаточно обычное явление в ЧР. Нигде ценников не бывает или они не соответствуют действительности. В общем, картина грустная. Над магазинами стоило бы поработать", - указал enriko_el.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.