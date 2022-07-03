Жительница Кубани обвинена в дискредитации армии

03 июля 2022, 12:11

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Силовики составили протокол о дискредитации российских военных в отношении жительницы Анапы Асии Шарафутдиновой.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края регулярно подвергаются штрафам за акции против спецоперации на Украине и пацифистские публикации в интернете. Так, 2 июня стало известно, что Ейский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 35 тысяч рублей местного жителя Андрея Титова за дискредитацию Вооруженных сил России.

В Анапе правоохранители составили на Асию Шарафутдинову протокол по статье о дискредитации вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"*. Какие действия местной жительницы силовики сочли дискредитацией военных, не уточняется.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Комментариев Шарафутдиновой или ее представителей не поступало. На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю информации о протоколе на жительницу Анапы по состоянию на 12.00 мск сегодня нет.

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