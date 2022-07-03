Дело жителя Адыгеи о дискредитации армии возвращено в полицию

03 июля 2022, 08:26

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Суд в Адыгее нашел процессуальные нарушения в деле местного жителя Артема Косолапова, обвиняемого в дискредитации армии.

Гиагинский суд Адыгеи вернул дело Артема Косолапова, поступив полиции.

Суд отказался рассматривать дело, так как нашел в материалах грубые процессуальные нарушения, сообщил 2 июня "Кавказ. Реалии"*

Ранее силовики ранее составили на Косолапова протокол о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), информировал правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Комментариев Косолапова или его представителей относительно возвращения дела в полицию не поступало , МВД по Адыгее также не прокомментировало решение суда на своем сайте на 8.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Майкопе оштрафовал на 35 тысяч рублей сотрудника Камерного музыкального театра Адыгеи Илью Екимовского, признав его виновным в дискредитации армии за комментарий о символе спецоперации в соцсети.

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*приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

**по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".