Сотрудники скорой помощи Нальчика потребовали восстановить выплаты по COVID-19

03 июля 2022, 04:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство службы скорой помощи Нальчика приняло решение сократить число бригад, работающих с больными коронавирусом. Медработники в ответ потребовали восстановить доплаты, связанные с пандемией.

Как писал "Кавказский узел", в начале весны в Кабардино-Балкарии уменьшилось число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, а количество детей с COVID-19 сократилось на треть.

Приказом директора станции СМП с 1 июля снимаются стимулирующие выплаты за работу в условиях распространения COVID-19, сообщили сотрудники скорой помощи "Кавказскому узлу".

«В связи с тем, что в настоящее время наблюдается низкая активность эпидемического процесса по COVID-19, эпидемическая ситуация расценивается как стабильная, что подтверждается соответствующими статистическими данными и анализом количества поступающих вызовов… приказываю снизить количество специализированных бригад ГБУЗ КБЦМК [Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф] и скорой медицинской помощи до двух бригад в смену», - говорится в приказе директора СМП Карданова А.В. от 22 июня 2022 года.

Медработники считают, что тем самым ущемляются их интересы, так как постановлением правительства страны срок начисления выплат продлен до конца 2022 года.

Доплаты, по их словам, составляют существенную часть доходов. Оклад врача без надбавки составляет 16 500 рублей, фельдшера - 13 700. «Оклады не повышали нам четыре года. Стимулирующие (не ковидные) дают мизерные и то не всегда. При этом мы находимся в зоне риска, в адских условиях работали эти 2,5 года. Мы заезжали на станцию в 5-6 утра без сил. И мы все тяжело болели, а выплаты потом выбивали чуть ли не силой. Некоторые из нас переболели по три раза, получив различные осложнения», - рассказал работник скорой помощи на условиях анонимности.

«Поскольку ситуация с ковидом в республике стабилизируется, выплачивать стимулирующие выплаты всем специалистам скорой помощи нет необходимости. Выплаты будут получать специализированные выездные бригады, которые будут обслуживать больных с признаками ОРВИ», - пояснил представитель планово-экономического отдела минздрава Кабардино-Балкарии «Кавказскому узлу».

«Предоставление специальных выплат медикам и сотрудникам социальных учреждений, которые помогают пациентам с коронавирусом, продлевается до 31 декабря 2022 года», - считает юрист Мухадин Карданов из Нальчика.

«Речь идёт о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска», - сказал он, сославшись на Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 года.

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