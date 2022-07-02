Участники акции протеста против ЛГБТ-недели в Тбилиси, 2 июля 2022 года. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=qdiU3rAa69U

02 июля 2022, 22:25

Число задержанных противников ЛГБТ-недели в Тбилиси выросло до 43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены и сторонники движения "Альт-Инфо" протестуют на проспекте Руставели в Тбилиси против проведения "Недели ЛГБТ". 17 участников протестов были задержаны по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщило МВД Грузии.   

Как сообщал "Кавказский узел", полицейские задержали в Тбилиси 26 человек во время акции против проведения "Недели ЛГБТ". Задержанным вменяется хулиганство и неподчинение полиции, сообщили в МВД.

Члены и сторонники движения "Альт-Инфо", среди которых были и священнослужители, собрались сегодня на проспекте Руставели перед парламентом. Противники "Недели ЛГБТ" проводят акцию в поддержку арестованных товарищей. Проспект Руставели был перекрыт, передает "Мтавари архи".

Они выступают против закрытого мероприятия - фестиваля "Тбилиси прайд" - и хотят сорвать мероприятия "Недели ЛГБТ". Участники протестов сегодня заявили, что "будут ждать еще полчаса, пока выйдут их пацаны".

Полиция задержала сегодня вечером в Тбилиси за нарушение порядка еще 17 человек, на них составлены протоколы по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии - неподчинение полиции, уточнило МВД.

Напомним, "Кавказский узел" писал, что хотя организация Tbilisi Pride отказалась в этом году от идеи провести "Марш достоинства" в Тбилиси, пояснив, что это небезопасно для его участников, но "Неделя ЛГБТ" проходит в столице Грузии с 28 июня по 2 июля. Правительство Грузии должно гарантировать безопасность участникам "Недели ЛГБТ", поскольку противники ЛГБТ угрожают сорвать мероприятия, заявила организация Tbilisi Pride. Проведение "Недели ЛГБТ" является проверкой того, как власти защищают права сексуальных меньшинств и предотвращают возможное насилие, к этому приковано внимание в связи с условиями Евросоюза для получения страной статуса кандидата в члены ЕС, указали аналитик Заал Анджапаридзе и руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. 

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21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Политологи поспорили об изменении отношения к ЛГБТ в грузинском обществе", "Житель Грузии задержан по делу об избиении сторонников ЛГБТ", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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