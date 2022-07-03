Прием заявок на получение туристических грантов начался в Кабардино-Балкарии

03 июля 2022, 00:25

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В Кабардино-Балкарии впервые заработала программа выделения грантов для развития туристической отрасли в регионе, по ней планируется выделить большее 250 миллионов рублей.

"Кавказский узел" писал, что в Кабардино-Балкарии ведутся работы по развитию туристической сферы. Новая парковка, рассчитанная на 800 машино- мест , откроется на горнолыжном курорте "Эльбрус" уже в декабре, сообщили 7 июня в правительстве Кабардино-Балкарии.

Власти Кабардино-Балкарии начали выделять гранты для развития туристической отрасли, они будут направлены, как на развитие уже существующих объектов, так и в помощь тем, кто только начинает работать в курортно-рекреационном комплексе. Эта мера господдержки малого и среднего бизнеса станет серьезным подспорьем в развитии туризма в республике, считает министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии. За первые несколько дней в министерство уже обратилось больше 30 заявителей, всего власти республики запланировали выделить на гранты более 250 миллионов рублей, сообщила ГТРК "Кабардино-Балкария".

"Можно развивать такое направление как инклюзивный туризм. Уже утвержденные пляжи можно будет развивать, создавать пункты общественного питания некапитальные, развивать национальный маршрут - это создание точек размещения, это кемпинг, модульные средства размещения, палатки. Все те объекты размещения, которых зачастую у нас не хватает на тех локациях туристических, где это нужно", - заявил в опубликованном телеканалом ролике замминистра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Шаваев.

Заявки на гранты принимаются до 9 июля. Условия и подробности участия в грантовой поддержке опубликованы на официальном сайте министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

Конкурс проводится по нескольким направлениям, среди которых поддержка создания и развития пляжей на берегах различных водных объектов, в том числе их обустройство в соответствии с требованиями национального стандарта России, говорится в информации на сайте министерства.

Также выдают гранты для обеспечения туристской деятельности и расширения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и приобретение для этого снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха. Выделяются средства и для обустройства детских и спортивных зон отдыха; создания некапитальных пунктов общественного питания.

Планируют помочь в республике и развитию национальных туристских маршрутов, включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья. Можно предлагать проекты по изготовлению и установке элементов системы навигации на маршрутах, по установке туристских информационных центров, по приобретению и установке санитарных модулей.

Можно получить гранты на развитие кемпингов, приобретение туристского оборудования, на работу круглогодичных плавательных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей для них, на возведение пандусов, подъемников, и создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, информировало министерство.

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