Защита назвала обоснованным перевод Магамадова и Исаева из Грозного

02 июля 2022, 19:56

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В Чечне не отбывают наказание по террористическим статьям, поэтому Салех Магамадов и Исмаил Исаев, осужденные за содействие боевику, переведены в другие регионы, пояснил адвокат. В Чечне братья находились в опасности, указал представитель Кризисной группы "СК SOS".

"Кавказский узел" писал, что 11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику. Защита намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции. 7 июня стало известно о том, что братья Магомадов и Исаев этапированы из СИЗО Грозного, а 1 июля появилась информация, что Магамадова доставили в тюрьму "Владимирский централ", где он проведет один год, а Исаева - в СИЗО Краснодара.

22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам, а Исмаила Исаева - к шести годам лишения свободы, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Перевод братьев в другие регионы был ожидаемым, сказал "Кавказскому узлу" адвокат Александр Немов. "Их обвиняли по террористическим статьям, в Чечне не отбывают наказания по таким статьям, так что их перевод был ожидаемым. Там обычно наказания отбывают по общим статьям", - отметил он.

По его словам, не все возможности для обжалования приговоров исчерпаны. "Еще первую кассацию не подали. Мы в последний раз с ними виделись 11 мая, кажется, по видеосвязи", - сообщил Немов. Он также добавил, что у него нет информации о жалобах братьев на состояние здоровья.

Пресс-секретарь Кризисной группы "СК SOS" Мирон Розанов также согласился, что Магамадов и Исаев не могли отбывать наказание в Чечне.

"Во-первых, мы не согласны с тем, что Салех и Исмаил вынуждены отбывать срок. Они невиновны, а их дело сфабриковано. Но в контексте современной реальности - отбывание наказания не в Чечне, это, скорее, плюс. За время пребывания в СИЗО-1 Грозный, Салех и Исмаил подвергались физическому и психологическому насилию со стороны сотрудников. Известно, что их дальних родственников подталкивали к совершению убийства чести. Как бы то ни было, в Чечне нет тюрем строгого режима. Потому Салех никак не мог оставаться в пределах этого региона после приговора. Исмаил на текущий момент остается в СИЗО Краснодара. Куда его этапируют дальше, в какую колонию и даже регион - пока неизвестно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что силовики уговаривают дальних родственников Магамадова и Исаева совершить "убийство чести", стало известно 30 марта 2021 года. По чеченским обычаям, совершить "убийство чести" могут не только близкие, но и дальние родственники, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийства чести" на Северном Кавказе".

По его словам, за время пребывания в СИЗО в Грозном состояние здоровья братьев ухудшилось. "Салех и Исмаил находились в СИЗО-1 Грозный 513 дней. За это время их здоровье и самоощущение значительно ухудшились из-за постоянного стресса и прямой угрозы жизни. Вместе с тем, каким-то образом им удается сохранять бодрое расположение духа. Ребята часто благодарят людей, которые пишут им письма. Это действительно помогает находиться в этих стенах. Мы намерены подавать кассационную жалобу и будем продолжать бороться за справедливость. Салех и Исмаил невиновны, они должны быть на свободе", - подчеркнул он.

Розанов также добавил, что адвокат виделся с ними до этапирования. "В самое ближайшее время он встретится с ними снова. Нам пока неизвестные детали самого процесса этапирования, также неизвестно, как они себя чувствуют", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 21 декабря 2021 года стало известно о голодовке, которую объявили братья из-за отказа Ачхой-Мартановского райсуда передать дело в другой регион. 24 декабря 2021 года сотрудники Кризисной группы "СК SOS" сообщили, что состояние здоровья Магамадова и Исаева ухудшилось. Сотрудники медчасти СИЗО ни разу за время голодовки не посещали их, заявил 30 декабря представитель организации. 8 января стало известно, что братья прекратили голодовку из-за ухудшения здоровья и отсутствия реакции госорганов на их требование.

Ранее стало известно, что один из братьев гей, а другой - трансгендер на гормональной терапии. Они переехали из Чечни в Нижний Новгород из-за пыток, которым подверглись после задержания в апреле 2020 года. Исаев и Магамадов администрировали чат "Осал Нах 95", в котором критиковали власти Чечни.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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