Жители Нагорного Карабаха пожаловались на ухудшение качества мобильной связи

02 июля 2022, 17:05

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Компания "Вива-МТС" с 1 июля оказывает услуги в Нагорном Карабахе по тарифам роуминга, глава непризнанной республики пояснил, что у компании не было лицензии для работы на этой территории. При довольно высоких тарифах качество связи у единственного оператора "Карабах Телеком" осталось низким, а мобильный интернет зачастую недоступен, пожаловались жители.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2021 года жители Нагорного Карабаха пожаловались на проблемы с сотовой связью и интернетом. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян связал сбои в работе телекоммуникаций с действиями Азербайджана. Особенно, по словам карабахцев, качество сотовой связи и интернета ухудшается в дневные часы. Специалисты уверены, что основная причина сбоев – работа систем глушения на азербайджанской стороне. Пока связь работает с перебоями, нужно отменить ежемесячную абонентскую плату, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

Уход Вива-МТС из Нагорного Карабаха власти связали с отсутствием лицензии

До войны 2020 года в Нагорном Карабахе телекоммуникационные услуги предоставляла единственная местная компания ЗАО "Карабах Телеком". Абоненты операторов из Армении на территории Нагорного Карабаха пользовались роумингом. 2 октября 2020 года, на седьмой день войны, решением правительства, учитывая военное положение, управление компанией "Карабах Телеком" стало государственным, а услуги для населения - бесплатными вплоть до начала 2022 года. В ходе войны 2020 года инфраструктура ЗАО "Карабах Телеком" значительно пострадала в результате артобстрелов.

В ходе 44-дневной войны и после, компания "Вива – МТС" из Армении для решения проблем со связью вместе с "Карабах Телеком", также начала предоставлять жителям Нагорного Карабаха услуги сотовой связи и интернет, введя нулевой роуминг.

"В послевоенный период "Карабах Телеком" стал частной компанией с новым владельцем и начала инвестиции в восстановление инфраструктуры, которая была практически разрушена в ходе 2020 года, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Нагорного Карабаха. Теперь инфраструктура "восстановлена" и компания "обеспечивает население Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") сотовой связью и Интернетом, в том числе мобильным интернетом 4G", - заявили в пресс-службе.

С 1 июля для абонентов "Вива-МТС" услуги стали доступны исключительно в рамках роуминга с новыми тарифами в сети ЗАО "Карабах Телеком". "Изменения обусловлены требованиями международных стандартов отрасли, согласно которым на тех территориях, где оператор не имеет собственной мобильной сети, услуги мобильной связи должны предоставляться посредством сотрудничества с лицензированным оператором, действующим на данной территории (роуминг)", - говорится в сообщении на сайте оператора от 27 июня.

В ходе заседания парламента Нагорного Карабаха 30 июня представитель оппозиционной Демпартии Нагорного Карабаха Гегам Степанян поинтересовался у президента страны Араика Арутюняна, насколько целесообразно, в контексте безопасности, лишать население второго оператора связи, альтернативного "Карабах Телекому". Арутюнян на это ответил, что два года компания "Вива –МТС" работала в Нагорном Карабахе без лицензии, не платила налоги, а решение перевести ее в роуминг, исходит из требований закона.

Ранее, Степанян заметил на своей странице в соцсети, что "на протяжении многих лет мы сталкивались с различными проблемами, связанными с услугами, предоставляемыми компанией "Карабах Телеком"". "В результате монополии, некачественная и дорогая связь не давала населению альтернативы. На поставленные вопросы всегда давались стандартные ответы - другой оператор не хочет работать и инвестировать в Арцах, потому, что невыгодно. После войны 2020 года в Арцахе, связь "Вива – МТС" стала функционировать полноценно, без роуминга. Житель Арцаха впервые почувствовал, что не обязательно платить значительную часть дохода за качественную связь и интернет. (...) Впервые (...) получил возможность пользоваться мобильным интернетом 4G", - говорится в записи депутата на странице в Facebook* от 16 июня.

Депутат подчеркнул, что"Карабах Телеком" заявил "о крупных инвестициях в целях повышения качества услуг", именно в условиях конкуренции, однако теперь в Нагорному Карабахе вновь монополия на связь. "Я не думаю, что компания "Вива-МТС", прибыла в Арцах, чтобы работать всего лишь два года, а теперь уходит. Зачем лишать наших граждан возможности выбора?", - указал он.

Уход второго оператора обеспокоил жителей Нагорного Карабаха

Житель Степанакерта Авет Аванесян написал на своей странице в Facebook*, что армянскую компанию "вынудили покинуть Арцах". Он уверен, что "через некоторое время, сеть "Карабах Телеком" не будет выдерживать нагрузку большого числа абонентов и радиопомехи со стороны Азербайджана. "Карабах Телеком" и "Вива – МТС" работают на разных частотах, что создает сложность для азербайджанской стороны для подавления связи средствами радиоэлектронной борьбы. При отсутствии одной связи, у людей была альтернатива", - объяснил житель Степанакерта.

Жители Нагорного Карабаха в первый месяц после прекращения осенней войны 2020 года жаловались на нестабильную сотовую связь и проблемы с интернетом. Для восстановления связи пришлось заменять поврежденные участки оптико-волоконного кабеля на участке Степанакерт – Лисагор через Лачинский коридор. Параллельно на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, началась прокладка собственных линий связи. Компания Azercell Telecom, в частности, анонсировала установку вышек 4G на всех территориях, перешедших под контроль Баку. В августе жители Нагорного Карабаха жаловались на частые отключения интернета и слабый сигнал сотовой связи, но по данным министерства инфраструктур, проблема возникла из-за отсутствия соглашения с Азербайджаном.

Представитель НПО "Объединение женщин беженок" Рузанна Авакян также обеспокоена уходом из Нагорного Карабаха второго оператора. "Лучше бы Карабах Телеком" навечно закрылся. Иметь самую худшую связь и некачественный интернет, все эти годы и опять прийти к единственному оператору, это просто жесть", - написала она своей странице в Facebook*.

Авакян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что после войны "полностью пользовалась услугами "Вива-МТС", но также оставалась абонентом "Карабах Телеком", продолжала платить за связь, в надежде, что у них все наладится и качество улучшится». "Но по сей день, качество связи "Карабах Телеком" не улучшилось. Вместо того, в обстановке здоровой конкуренции, заставить хорошо работать, наши власти опять сделали "Карабах Телеком" монополистом, а население зависимым. В нормальном государстве должна быть конкуренция и стимул развиваться. Почему у наших властей нет этого желания, я не понимаю", - сказала она.

Авакян добавила, что в роуминге у "Вива-МТС" звонки и интернет дороже, чем у "Карабах Телеком", однако качество связи у "Карабах Телекома" остается таким же неизменным, как месяцы назад

На сайтах "Карабах Телеком" и "Вива-МТС" указано, что стоимость звонков в роуминге у "Вива-МТС" – 27 драмов за минуту (около 6 центов США), 1 мегабайта мобильного интернета – 15 драмов (около 3,5 центов США), а исходящее СМС – 10 драмов (около 2 центов США). У "Карабах Телеком" стоимость звонков составляет 21 драм (около 5 центов США) за минуту, а мобильный интернет начинается с 6 ГБ – 1000 драмов (около 2,45 доллара США) и 15 ГБ – 2000 драмов (около 5 долларов США).

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Тарифы у "Карабах Телеком высокие, а качество связи слабое, отметил житель Мартунинского района Ашот Бегларян. " Я не чувствую разницы – сотовая связь у "Карабах Телеком" как была слабой, так и остается. Когда задаешь вопрос, отвечают, что это не наша вина, азербайджанская сторона глушит связь. Если так, то зачем притеснять другого оператора связи? Кроме того, тарифы КТ могли бы быть и ниже, если она так стремится быть полезной для людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что по работе часто ездит по селам, "во многих селах, сотовая связь "Карабах Телеком" просто никакая, а мобильный интернет напрочь отсутствует".

"Два дня, как "Вива –МТС" перешел на роуминг, я перешла на связь "Карабах Телеком". Фиксированный и интернет у нас дома, в эти два дня работает хорошо. А вот сотовая связь остается слабой. Нам приходится подходить к окну, чтоб куда-то звонить. А ведь ежемесячно 10% моей зарплаты уходит на оплату за связь. Хотелось бы высокого качества", - сказала жительница Степанакерта Люба Бабаян.