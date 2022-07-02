26 человек задержаны в Тбилиси во время акции против ЛГБТ-недели

02 июля 2022, 12:37

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Полицейские задержали в Тбилиси 26 человек во время акции против проведения "Недели ЛГБТ". Задержанным вменяется хулиганство и неподчинение полиции, сообщили в МВД.

По данным МВД Грузии, на акции противников "Недели ЛГБТ" (также известна как "Тбилиси прайд", – прим. "Кавказского узла") в тбилисском районе Мтацминда задержаны 26 человек.

"Все 26 человек задержаны в административном порядке по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (сопротивление полиции)", – привел сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал" сообщение пресс-службы ведомства.

Среди задержанных лидеры "Альт-Инфо" Зураб Махарадзе и Ираклий Мартиненко, а также ультраправые активисты – отец и сын Гурам и Александр Палавандишвили, сказано в публикации.

Напомним, с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля 2021 года противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения.

Вечером 6 июля 2021 года в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Для защиты участников "Тбилиси прайда" мобилизовали около 3200 силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось, сообщил тогда замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Организаторам ЛГБТ-акции несколько раз предлагали перенести мероприятие в другое место, но они категорически отказались, добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2022 года депутаты ПАСЕ выразили обеспокоенность случаями нарушений свободы выражения мнений представителей ЛГБТ в Грузии, которые зачастую сопровождались ненавистью и насилием на мероприятиях, которые проводили представители сексуальных меньшинств. Депутаты ПАСЕ призвали власти укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества, работающими в сфере защиты прав человека, в том числе прав ЛГБТИ, при этом гарантируя их независимость и защищая их безопасность и безопасность людей, работающих с ними.

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