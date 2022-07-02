Аналитики исключили уголовное преследование бывшего президента Южной Осетии

02 июля 2022, 11:06

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Между президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым и бывшим главой республики Анатолием Бибиловым продолжается политическая борьба. Генпрокуратура рапортовала перед Гаглоевым о выявлении нарушений в период президентства Бибилова, но последний вряд ли будет привлечен к ответственности, так как Гаглоев лишь продемонстрировал ему преимущество своих возможностей, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая аналитики указали, что несмотря на то, что Анатолий Бибилов проиграл выборы президента Южной Осетии, тем не менее он не прекратил политической борьбы и допускает свое возвращение в большую политику. По мнению аналитиков, именно по этой причине он подписал указ о проведении референдума о вступлении республики в состав России. 30 мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поручил Генпрокуратуре республики провести проверки обоснованности приема в гражданство республики иностранных граждан. 28 июня ведомство отчиталось, что выявлены нарушения при выдаче более 800 паспортов. "Издано 90 указов президента Республики Южная Осетия в отношении 980 граждан, которым было предоставлено право получить наши паспорта и гражданство. Из 980 граждан 852 гражданина не проходили проверку в Комитете госбезопасности", – привел ТАСС сообщение Генпрокуратуры Южной Осетии.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев инициировал проверку по нескольким причинам – это борьба за власть и предвыборное обещание навести порядок в республике, считает журналист Мурат Гукемухов. "Причина первая – борьба за власть между Бибиловым и Гаглоевым на этом не заканчивается и не прерывается до следующего политического сезона в 2024 году, когда пройдут выборы в парламент. Местные эксперты говорят, что побежденная команда рассматривает поражение, как некое недоразумение, случайность и жаждет реванша", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик отметил, что на стороне бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова остается судебная система. "В этой сложной для Гаглоева ситуации вполне естественно попытаться лишить оппонентов шансов на успех. Например, сделать достоянием гласности злоупотребления предыдущей власти, расследовать уголовные дела, в том числе такие резонансные, как убийство во время допроса Инала Джабиева и тем самым дискредитировать оппонентов в глазах общества. Кстати, пытали Джабиева милиционеры, чтобы он дал показания против лидера оппозиции Алана Гаглоева по сфальсифицированному уголовному делу. Эта история еще раз показывает, что расслабляться новоизбранному президенту нельзя. Причина вторая – он обещал избирателям расследовать деятельность команды Бибилова, и навести конституционный порядок в республике", – отметил Мурат Гукемухов.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. После смерти Джабиева в Южной Осетии прошли массовые протесты, в республике возник политический кризис. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Мурат Гукемухов полагает, что еще одной причиной для проверок может быть и личный мотив Гаглоева. "У него, конечно, могут быть и личные мотивы, которые, впрочем, удачно для Гаглоева соотносятся с требованиями закона. Может ли последовать реальное привлечение бывшего президента к ответственности или это не в политической культуре Южной Осетии? Политическая традиция формируется прямо сейчас. Пока единственное, о чем можно говорить, как об устоявшемся и традиционном в политике – это настоящие выборы и регулярная сменяемость власти. Причем это достояние общества, которое оно отстаивает на каждых выборах. И это общество в основной своей массе теперь считает, что деятельность экс-президента и его команды может и должна быть расследована, и каждый должен нести ответственность за свои поступки. Тем более, что до отставки злоупотребления правящей команды расследовать просто некому. Более того, намерения Гаглоева расследовать злоупотребления своего предшественника означает и его готовность ответить за свои поступки перед следующим президентом", – подчеркнул аналитик.

В Южной Осетии, как и в России принято соблюдать неприкосновенность бывших высокопоставленных чиновников, однако Гаглоев может нарушить эту традицию, считает редактор интернет-СМИ "Основа" Руслан Тотров. "Уходящие президенты моментально приобретают неприкосновенность как юридическую, так и неформальную и не то, что вести уголовное преследование, но и просто кривое слово в адрес этих господ в принципе считается моветоном. У Алана Гаглоева есть окно возможности – это окно равняется масштабному расследованию всего того, что успели наворотить Анатолий Бибилов и его приспешники – раздачу оружия, раздачу званий. Нужно разобраться с контрабандой сигарет, алкоголя и просто-напросто совместить все эти точки и понять, что бывший президент Южной Осетии фактически создал порочную систему вокруг себя в Цхинвале и его окрестностях", – сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Для развития Южной Осетии как правового государства необходимо расследовать нарушения, даже если их совершил бывший президент, считает он. "Давайте дадим Гаглоеву кредит доверия и включим презумпцию невиновности, потому что не можем доказать наличие личных мотивов. А даже если бы они и были, то, если виноваты бывший президент и его команда, значит должны отвечать перед законом по всей строгости и, наверное, с большой долей вероятности оказаться в тюрьме, не виноват – значит не виноват", – подчеркнул аналитик.

Спекуляции на тему по какой причине Гаглоев инициировал проверки неуместны, полагает он. "Прецедентов привлечения к ответственности бывших первых лиц государства в Южной Осетии нет, но когда-то надо начинать. И коль скоро Гаглоев всенародно и громогласно заявляет, что Южная Осетия берет курс на безусловное развитие своих правовых институтов и курс на то, чтобы стать настоящим демократическим цивилизованным государством, конечно же, никакой индульгенции у Бибилова быть не может", – отметил Руслан Тотров.

За проверкой Генпрокуратуры вряд ли последуют серьезные санкций в отношении Анатолия Бибилова, считает журналист издания "Коммерсант" Заур Фарниев. "Это все именно такое со стороны Гаглоева действие для того, чтобы обезопасить себя в дальнейшем. Я не думаю, что произойдет какое-то серьезное привлечение к ответственности с [заключением под стражу] или выдвижением серьезного обвинения. Это больше напоминает какой-то торг", – сказал Фарниев корреспонденту "Кавказского узла".

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