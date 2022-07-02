Антиковидные ограничения отменены в Ингушетии

02 июля 2022, 09:20

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На фоне низкого числа новых случаев заражения коронавирусом в Ингушетии отменены введенные ранее антиковидные ограничения, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта власти Ингушетии отменили режим самоизоляции и социальную дистанцию, но сохранили масочный режим и оставили за собой право давать разрешение на проведение массовых мероприятий.

В Ингушетии сняты антиковидные ограничения, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. "У нас наблюдается устойчивое снижение эпидемического процесса. За последние сутки зарегистрировано всего 4 новых случая, и такая тенденция к снижению сохраняется уже несколько месяцев", – написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, антиковидные ограничения могут быть возвращены. "При необходимости действие ограничительных мер может быть возобновлено. Наша система здравоохранения готова в любое время развернуть до 1 тысячи коек. И также у нас имеется запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца", – отметил глава республики.

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