Сочинцев обеспокоила реконструкция набережной в устье реки Дагомыс

01 июля 2022, 23:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После благоустройства набережной устье реки Дагомыс оказалось сильно сужено, что в случае осадков грозит жителям поселка подтоплением, заявили в обращении губернатору местные жители. Любые сооружения в устье реки способствуют подтоплениям и наносят ущерб природе, возведение их без разрешений запрещено, считают специалисты.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагомыса неоднократно жаловались на подтопление своих домов и протестовали против строительства в поселке. Так, 18 марта 2017 года жители микрорайона провели сход, на котором приняли решение оповестить население об опасности затопления жилых домов в случае застройки русел рек высотными зданиями. Активисты обвинили строителей в том, что они засыпают русло реки землей, и это может привести к экологической катастрофе и выходу реки из берегов. Жители Дагомыса обращались в полицию, мэрию и администрацию Кубани с жалобой на бетонирование русла реки, ограждение забором мест общего пользования, застройку правого и левого берегов реки коммерческими высотками, мытье грязных машин в реке, свалки в водоохранной зоне, поджоги деревьев, захламление территории национального парка. Мэрия Сочи отказалась выполнить требования жителей Дагомыса остановить строительство, сославшись на то, внеплановая проверка строительной фирмы противозаконна. В сентябре 2017 года активист провели митинг против застройки водоохранных зон реки Дагомыс.

Сообщение об угрозе подтопления Дагомыса из-за сужения устья реки поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Жители посёлка Дагомыс просят разобраться с вопросом застройки русла реки, угрожающей нам ЧП. Так под ЖД мостом в ходе реконструкции пляжа Дагомыс меценат соорудил спортивную площадку. Прямо в русле реки. И теперь там течение намывает гальку, так, что остаётся маленький проход для реки. Дагомыс находится в зоне ЧС. Наши дома регулярно топит во время наводнений. Сужение реки грозит нам ещё большим подъёмом воды в наших домах", - написал 23 июня автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Набережная на несколько метров выходит в устье реки на забетонированную площадку, что делает ее более протяженной. Под площадкой и вокруг нее, со стороны реки и моря, оборудованы дополнительные речной и морской пляжи, перекрывающие половину устья реки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Местная жительница Ольга Мартынова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее квартиру неоднократно подтапливало. "Протесты ни к чему не привели. Русла рек в Дагомысе застроены, не смотря что это водоохранные зоны. Теперь вот новая беда - реконструкция набережной. С одной стороны, дело благородное, но с другой стороны - жителям не был представлен проект, не было согласований, а набережную просто вывели в середину устья реки", - сказала она. Женщина опасается, что при первом же смерче вся вода хлынет в поселок.

Проблемы в устье реки Дагомыс начались еще четверть века назад, когда прямо в устье была залита бетонная площадка, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" архитектор Михаил Амиров. "Я помню эту площадку. Ее заливали лет 25 назад. Тут был магазин, а потом хозяин эту территорию продал приезжим, и она находилась в частной собственности [...] Когда приезжие купили эту площадку, то пришли ко мне как к архитектору с просьбой спроектировать им дом. Я отказался и сказал, что они ничего не смогут здесь построить, потому что это водоохранная зона и особо охраняемая зона РЖД, она находится в полосе отвода железной дороги", - сказал он.

По словам Амирова, сотрудники Рыбнадзора неоднократно поднимали тему сноса этого бетонного сооружения из-за влияния на нерест. "Количество рыбы резко уменьшилось в реке именно из-за этого сооружения. Рыба не может нормально выйти на нерест. Но никто не обращает внимания на эту проблему", - заявил архитектор.

"Сооружение уменьшает пропускную способность русла, что нарушает проект существующего берегоукрепления и увеличивает опасность и площадь затопления", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" гидролог Елена Дзагания.

Жители Дагомыса попросили губернатора вмешаться в ситуацию

Порядка 50 жителей Дагомыса, дома которых оказываются затопленными после сильных дождей, 30 июня подписались под обращением к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В нем они пожаловались, что устье реки существенно сузилось после бетонирования дополнительной территории набережной и создания насыпи для искусственного речного и морского пляжей.

Обращение, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", отправила по электронной почте одна из активисток поселка. "Мы, жители подтопляемой зоны пгт.Дагомыс, просим Вас оказать содействие в ликвидации застройки в русле реки Дагомыс. На двух прикрепленных фото видна бетонная конструкция, расположенная в русле реки Дагомыс. Русло искусственно заужено. Дополнительно его сужает стихийный намыв грунта", - говорится в письме.

Активисты, утверждают, что вся территория Дагомыса попадает в зону ЧС при наводнениях. "От подъема уровня реки в период смерчей и наводнений страдает движимое и недвижимое имущество жителей поселка, рядом расположенных улиц Армавирская, Фестивальная, Ленинградская (частично), Батумское шоссе (по берегам Восточного и Западного притоков реки Дагомыс). Указанная бетонная конструкция образует помеху для свободного течения реки и создает дополнительную угрозу для жизни и имущества людей в период ЧС", - сообщили они.

На ликвидацию последствий наводнения уходят деньги из федерального бюджета, отмечается в заявлении. Жители Дагомыса считают, что, "убрав искусственную преграду из русла реки Дагомыс, можно снизить риски затопления и, соответственно, траты федерального бюджета на ликвидацию последствий ЧС". Они попросили губернатора оказать содействие в ликвидации застройки в русле реки Дагомыс.

Специалист отдела по приему обращений граждан администрации Краснодарского края подтвердила, что письмо было получено из Сочи и переправлено в Минприроды Краснодарского края.

Главный государственный инспектор отдела государственного экологического надзора Минприроды края Антон Новиков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обращение активистов получено и находится на рассмотрении. "Информация о сооружении в устье реки Дагомыс нами получена и принята в работу. Любое берегоукрепление или технические сооружения в водоохранных зонах обязательно должны быть согласованы с компетентными органами [...] После возведения объекта должно быть получено разрешение на его ввод в эксплуатацию", - пояснил он.

Новиков предположил, что обращение будет направлено в управление водных ресурсов, "и уже там будем разбираться и жителям оттуда будут давать ответ по существу". "Если эта процедура по воздвижению сооружения на водном объекте незаконная, то сначала надо будет установить лицо, которое это совершило, и к нему будут приняты меры административного воздействия. Обычно выдают либо предписание, либо решение об устранении нарушения. Но постановление правительства №336 от 10 марта 2022 (Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля) [...] ограничивает надзорные органы в проведении плановых и внеплановых проверок в 2022 году", - сказал инспектор.

Он рассказал, что если объект не имеет собственника или хозяина, то его могут в суде признать бесхозяйным и администрация получит право снести этот объект. "Но задача специалистов - установить, насколько этот объект опасен и насколько он сдерживает пропускную способность реки", - уточнил Новиков.

На пляже приморской набережной, ведущей в устье реки Дагомыс, размещена черная гранитная табличка с надписью: "Набережная Штеймана, названная в честь дня рождения Героя Социалистического труда, почётного гражданина города Сочи, организатора объединения "Краснодарский чай" Штеймана Устима Генриховича (1920-2017). Реконструкцию набережной провёл меценат, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII, VIII созывов, Герой труда Кубани Напсо Юрий Аисович. 2022 год".

Юрий Напсо подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что занимался реконструкцией набережной и данного сооружения в июне. "Я взял шефство над приморской набережной. Эта бетонная площадка находится там около 30 лет, ровно столько, сколько я живу в Дагомысе. Я ее просто облагородил. Там на площадке люди занимаются спортом, мы поставили тренажёры, положили современное покрытие - брусчатку вместо бетона, заменили перила, поставили общественный туалет, провели канализацию, установили видеокамеры", - рассказал он.

Напсо считает, что площадку воздвигли для укрепления берега моря. По его словам, рабочие только немного подняли борт сооружения чтобы во время ливня и разлива реки не заливало эту площадку. "Шторм забивает устье реки наносами, и мы неоднократно расчищали устье", - сказал депутат. Он также сообщил, что все работы по благоустройству набережной обошлись ему "очень дорого", но "набережная стала очень красивая, выходит на забетонированную площадку, где установлены тренажеры".

Напсо считает, что у местных жителей нет повода для беспокойства.

"Разрешений на проведение работ в устье реки Дагомыс администрация не давала и никому эти работы не поручала", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правового отдела мэрии Сочи.