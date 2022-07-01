Встреча паломников в аэропорту Медины. Скрин видео из Telegram-канала муфтията Дагестана. https://t.me/muftiyat_rd/6146

01 июля 2022, 23:05

Меликов пообещал помочь с хаджем родным погибших военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал содействие в организации хаджа за средства Сулеймана Керимова для семей погибших в ходе специальной военной операции.

Как писал "Кавказский узел", Дагестану в российской квоте на хадж выделено 4550 мест, которые к 25 мая были уже заполнены. В этом году Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман, совершить его смогут 11 318 человек. Прямые рейсы из Махачкалы в Медину решено организовать для паломников, отправляющихся в хадж по благотворительной программе Сулеймана Керимова, сообщил 8 июня муфтият Дагестана. 

В 2020 году власти Саудовской Аравии объявили об отмене паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Число участников хаджа было сокращено с 2,5 миллиона до 10 тысяч, паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты было предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. В 2021 году Саудовская Аравия также ограничила паломничество из других стран в связи с пандемией коронавируса. 

Глава Дагестана Сергей Меликов решил помочь отправиться в хадж представителям семей погибших в ходе специальной военной операции, сообщило сегодня РГВК "Дагестан".

Финансирует отправку паломников сенатор Сулейман Керимова. Организацией и отправкой паломников занимаются представители муфтията Дагестана, среди которых компетентные специалисты и ученые. Во время поездки паломников сопровождают волонтеры, сообщила телекомпания.

В этом году из Дагестана намечен вылет 29 авиарейсов с паломниками. Последний вылет запланирован на 3 июля, информировало издание "Нур". 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Колл-центр для паломниц начал работу в Дагестане", "Спрос на хадж вырос на юге России после отмены антиковидных ограничений", "Информация о записи желающих совершить хадж заинтересовала жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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