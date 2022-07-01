Глава чеченского села заподозрен в мошенничестве

01 июля 2022, 22:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава администрации села Ачхой-Мартан в Чечне подозревается в том, что присвоил бюджетные деньги, предназначенные на техобслуживание и ремонт уличного освещения. Это уголовное дело стало для сельского главы вторым.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года глава Ачхой-Мартана был заподозрен в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году он оформил на работу местного жителя и получал вместо него зарплату. В феврале ему было предъявлено обвинение в служебном подлоге и мошенничестве.

По версии следствия, в 2019 года глава села Ачхой-Мартан заключил с местным предпринимателем договор на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения в селе на 252 тысячи рублей. Впоследствии чиновник составил фиктивную справку о проведенных работах и получил деньги, которыми он распорядился по собственному усмотрению, полагают следователи.

Дело в отношении бывшего главы села расследуется по статьям о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Чечне на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы.