Азербайджанские правозащитники и журналисты потребовали допуска в суды

01 июля 2022, 19:12

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Активисты на акции протеста призвали представителей Судебно-правового совета Азербайджана обеспечить прозрачность судебных заседаний и разрешить присутствие на них правозащитников и представителей СМИ.

Как писал "Кавказский узел", в Бакинском суде по тяжким преступлениям 25 мая состоялось подготовительное заседание по делу активиста ПНФА Пюнхаха Керимли. На процесс не пропустили журналистов и правозащитников, наблюдать за ним смог только отец активиста Вахид Керимов. 20 мая суд в Баку признал активиста движения "Мусульманское единство" Рази Гумбатова виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к шести годам лишения свободы. Гумбатов не признал вину. Полиция разогнала верующих, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать активиста. Несколько человек были задержаны.

Акцию протеста перед зданием Судебно-правового совета Азербайджана организовала сегодня НПО "Линия защиты", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. "В последние два-три месяца членам нашей организации и независимым журналистам практически закрыты двери судов. Нас не пропускают на судебные заседания, ссылаясь на решения судей. На резонансные политические процессы не пропускают и сторонников обвиняемых активистов. В то время как полиция в последнее время демонстрирует терпимость на протестных акциях, суды, призванные быть на страже прав граждан, грубо попирают их [права]. В суды по тяжким преступлениям и апелляционные суды мы не можем попасть. Теперь эта порочная практика начинает распространяться и на районные суды", - сказал соучредитель "Линии защиты" Зафар Ахмедов.

Он отметил, что недопуск на процессы мешает правозащитникам вести мониторинг судебных процессов. "Почему вы не пускаете на процессы? Мы что, мешаем вам? Мы лишь фиксируем происходящее", - сказал Ахмедов.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров связал ограничение доступа на процессы с отсутствием независимости суда. "Мало того, что судебные процессы по политически мотивированным делам превращаются в фарс, теперь они не хотят пропускать на заседания правозащитников и журналистов, активистов гражданского общества, партий. В суды могут попасть только адвокаты и члены семей обвиняемых. Это нарушает принцип открытости и прозрачности суда. Причина в том, что судьи не являются самостоятельными. Они действуют по указке и инструкциям из администрации президента, и чтобы скрыть необъективное судебное следствие, она проводят процессы практически в закрытом режиме. Мы пришли сегодня сюда сказать, что суды не являются вотчинами председателей судов, фактически управляющего судебной системой министра юстиции Фикрета Мамедова, который занимает эту должность вот уже 22 года", - сказал Сафаров.

Азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров 22 апреля не был допущен на процесс по делу главы "Партии граждан и развития" Али Алиева. По этому поводу он вступил в спор с силовиками во дворе Бакинского апелляционного суда, и они задержали его, применив силу. Об этом сообщил сам правозащитник, назвав действия силовиков произволом.

В акции приняли участие и родители фигурантов "тертерского дела". Мать умершего во время следствия военного Эльчина Гулиева Валида Гулиева заявила, что "суды закрывали глаза на произвол в отношении арестованных и обвиняемых".

"Те, кто творил произвол в этом деле, до сих пор на должностях. Теперь назначили новое следствие, но никто из высокопоставленных военных, военных прокуроров не наказан. Моего сына оправдали, но его мучители разгуливают на свободе", - возмутилась она.

1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "тертерскому делу", а 18 декабря было объявлено о возобновлении уголовного производства по их жалобам на пытки. В апреле Генпрокуратура по реабилитирующим основаниям прекратила дело о госизмене военного Эльчина Гулиева, умершего во время следствия. После возобновления производства по "тертерскому делу" Гулиев стал первым оправданным, что дает надежду на реабилитацию других осужденных, указал правозащитник Расул Джафаров.

Ее поддержала и мать осужденного по "тертерскому делу". "Когда мы обращались к судьям, что наших детей пытали, они нам говорили, что ваших сыновей надо было сразу расстрелять. Эти судьи все еще на должностях, мучители наших детей также сохраняют посты, а наши дети все еще в тюрьмах", - сказала она.

Акция завершилась оглашением резолюции, в которой было выдвинуто требование обеспечить открытость судебных процессов, снять ограничения на допуск журналистов и правозащитников. Во время акции участники периодически скандировали лозунг "Хотим справедливого, прозрачного, открытого суда!". Был также развернут плакат с лозунгом "Пропускайте журналистов в суды!".

Несмотря на то, что акция не была согласована с городскими властями, полиция не вмешивалась, а просто наблюдала за происходящим.

Недопуск представителей медиа и активистов в суды стал "порочной традицией", указала журналист-фрилансер Фатима Мовламлы."Нас не пропускают в суды под разными предлогами. То говорят, что это решение судьи, то ссылаются на ограничения, связанные с пандемией, то еще что-то. Когда же мы возмущаемся, нам угрожают полицией. Были случаи, когда полиция применяла силу, оттесняя собравшихся от зданий судов. Бывали задержания правозащитников и активистов", - сказала Мовламлы.

Представители Судебно-правового совета Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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