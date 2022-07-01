Два уроженца Майкопа погибли на Украине

01 июля 2022, 16:42

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Илья Покусаев и Гарегин Саргсян погибли на Украине, сообщил сегодня мэр Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там четырех уроженцев Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Рустам Антропов из Майкопа стал вторым уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Илья Покусаев и Гарегин Саргсян погибли на Украине, их семьям переданы ордена Мужества, сообщил сегодня мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших, в том числе возраст, звание и род войск, в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине подтверждена гибель четырех уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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