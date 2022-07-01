Илья Покусаев (слева) и Гарегин Саргсян. Скриншот https://t.me/maikop_adm/2012&single

01 июля 2022, 16:42

Два уроженца Майкопа погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Илья Покусаев и Гарегин Саргсян погибли на Украине, сообщил сегодня мэр Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там четырех уроженцев Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Рустам Антропов из Майкопа стал вторым уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Илья Покусаев и Гарегин Саргсян погибли на Украине, их семьям переданы ордена Мужества, сообщил сегодня мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших, в том числе возраст, звание и род войск, в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине подтверждена гибель четырех уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Старший матрос из Сочи посмертно награжден орденом Мужества", "Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели земляков на Украине", "Администрация Новошахтинска сообщила о гибели двух военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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