Адвокаты сочли необъективным приговор по делу об убийстве Камалова

01 июля 2022, 15:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Приговор Южного окружного военного суда, по которому обвиняемые в убийстве учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова получили сроки от 16 до 24 лет, является необоснованным, заявили адвокаты троих подсудимых и потерпевший. Защита намерена обжаловать решение суда и добиться его отмены.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня прокурор на прениях попросил приговорить к пожизненному заключению троих обвиняемых в убийстве Хаджимурада Камалова - Шамиля Исаева, Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Четвертому обвиняемому, Магомеду Абигасанову, который заключил сделку со следствием, прокурор попросил назначить 15 лет колонии. Обвинение не смогло доказать, что у Шамиля Исаева, которого следствие назвало заказчиком убийства, был мотив совершить преступление, заявила в прениях адвокат подсудимого. Гособвинитель проигнорировал все доказательства защиты, в том числе наличие алиби у троих подсудимых, указали адвокаты Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Оправдать троих подсудимых или вернуть дело на дорасследование просил суд и брат убитого Магди Камалов. Сегодня Южный окружной военный суд признал всех подсудимых виновными. Исаев и Абигасанов получили по 16 лет лишения свободы, Шуайбов - 23 года, Хазамов - 24 года.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был застрелен 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. В марте 2018 года его родные и коллеги сумели добиться передачи дела об убийстве в центральный аппарат Следственного комитета России. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.

После оглашения приговора потерпевший, брат убитого Магди Камалов, заявил о несогласии с решением. "Я изначально говорил, что из тех, кто на скамье подсудимых, к преступлению причастен только Магомед Абигасанов. Все остальные непричастны. Я говорил это и во время следствия, и на суде. Ни один факт, который дало обвинение по ним, не подтвердился. Все подтасовано, основано на слухах. В деле много противоречий, но ни следствие, ни обвинение не удосужилось привести все в соответствие с законом", - отметил Магди Камалов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, объективного рассмотрения дела на суде не произошло. "У меня теплилась надежда, что рассмотрение будет объективным. Потому что и судьи видели, что в деле ничего нет, все надуманно. Я надеялся, что суд будет на стороне закона Российской Федерации, потому что от этого многое зависит. Но этого не произошло. И теперь это все лишний раз показало отношение судей к закону. К закону, которым они должны руководствоваться, и который должны защищать", - сказал Камалов.

Незаконным и необоснованным назвала приговор военного суда адвокат Шамиля Исаева Анна Бюрчиева. По ее словам, суд дал оценку доводам защиты частично. "Мы настаивали не только на невиновности Шамиля Исаева, но выступали и против квалификации обвинения по статье 277 (посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля) УК РФ. В итоге суд переквалифицировал дело на статью 105 (убийство) УК РФ", - сообщила адвокат.

Асад Джабиров, защищающий Мурада Шуайбова, считает, что суд принял "абсолютно неправосудное решение". "Это уголовное дело порочное во всех проявлениях - как фактически, так и процессуально. Приговор будет обжалован безусловно", - отметил он.

Обвинительный приговор Магомеду Хазамову вынесен, несмотря на наличие у него алиби, подтвержденного большим объемом доказательств, заявил его адвокат Кирилл Скарабевский. "Мы представили алиби, подтвержденное не только показаниями свидетелей, но и техническими средствами, которые невозможно подделать. Все это было представлено, исследовано, зафиксировано на суде. Магомед Хазамов не причастен к совершению преступления. Но прокурор их даже не стал опровергать, ему это и не нужно было. И получилось так, что есть алиби, есть недоказанность вины, но в приговоре все наоборот", - отметил защитник.

По его словам, он намерен обжаловать приговор до тех пор, пока он не будет отменен. "Обвинительный приговор незаконный и неправосудный. Будем обжаловать его столько, сколько потребуется для его отмены. На это могут уйти месяцы, годы, но будем добиваться оправдания", - добавил адвокат.

Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов согласился с решением суда. "Моя позиция была основана на моих предположениях. Я их озвучил, суд состоялся, было учтено много факторов. И раз суд определил обвинительный приговор, значит, посчитал, что они виноваты. И назначил наказание по мере их участия и стараний во всем этом деле", - отметил он.

В ходе судебного процесса защита обвиняемых настаивала, что сторона обвинения не представила существенных доказательств виновности подсудимых. В частности, адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил "Кавказскому узлу", что ни одного из опрошенных свидетелей обвинения "нельзя отнести к разряду ключевых". Адвокат Магомеда Хазамова Кирилл Скарабевский в июне 2021 года назвал доказательства обвинения "пустышкой", согласившись, что ни один из свидетелей обвинения "не сказал чего-либо существенного". Скарабевский подчеркнул, что его подзащитный подвергался пыткам, но не оговорил себя.

В январе 2021 года о пытках подзащитного заявлял и адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров. "На него оказывалось давление, применялись пытки, и он был вынужден подписать признание. Добившись этого, сотрудники перестали довлеть над ним. А когда сменились следователи, Мурад Шуайбов заявил, что эти показания были получены под пытками, и отказался от них", - рассказал Джабиров. При этом Шуайбов дал три варианта признательных показаний, в которых фигурировали разные заказчики и исполнители, указал тогда Джабиров. "В итоге в основу обвинения легли удобные для следствия показания", - заявил он.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.