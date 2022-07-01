Активисты призвали ужесточить законы против бытового насилия в Азербайджане

01 июля 2022, 12:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Институт прав граждан подготовил проект предложений в законодательство Азербайджана для борьбы с бытовым насилием. Необходимость поправок назрела в связи с участившимися случаями бытового насилия, считают авторы проекта.

"В последние годы в Азербайджане участились случаи бытового насилия. Этому способствуют, с одной стороны, недостаточные усилия государственных органов, а с другой - отсутствие эффективной правовой базы. Для восполнения пробелов в законодательстве мы предлагаем внести в него соответствующие изменения и дополнения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Института прав граждан (ИПГ) Башир Сулейманлы.

28-страничный документ "Предлагаемые изменения в Национальное законодательство Азербайджанской Республики о борьбе с бытовым насилием для адаптации к соответствующим международным стандартам" опубликован на сайте ИПГ.

Поправки предусматривают, в частности, учет в национальном законодательстве требований Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция) и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). Отдельные статьи закона о предотвращении бытового насилия, Кодекса об административных проступках, Уголовного, Уголовно-процессуального и Гражданско-процессуального кодексов в Азербайджане должны быть упразднены, изменены или дополнены, считают авторы документа.

Стамбульская конвенция, или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием представляет собой универсальный механизм для изменения ситуации, рассказала ранее гендер-активистка Айгюль Джафарова "Кавказскому узлу". Цель документа - предупреждение насилия, защита жертв и наказание виновных. Важной миссией конвенции Джафарова считает ее ясный посыл, что насилие над женщинами - "это не вопросы частной жизни, как часто представляется". Одновременно Стамбульская конвенция подтверждает бытовое насилие как отдельный вид нарушения прав человека и таким образом выводит его за рамки внутренних дел государств.

"Поправки нацелены на обеспечение жертв более надежной защитой, строгого наказания виновных в насилии, на поощрение государства выполнять свои обязательства", - сказал Сулейманлы.

В частности, предлагается обеспечивать конфиденциальность лиц, информирующих о фактах насилия, криминализировать ряд деяний, совершенных на почве бытового насилия, оградить потерпевших от повторного насилия. ИПГ призвал активистов, специалистов, адвокатов и юристов принять участие в этом проекте и представить свои предложения и замечания.

В законодательстве предлагается расширить понятие "бытового насилия". Если раньше под ним подразумевалось умышленное причинение физического либо морального вреда путем злоупотребления близкими родственными отношениями, то теперь предлагается распространить его также на случаи психологического давления, экономического ущерба, угроз и принуждения, в том числе сексуального характера. К бытовому насилию должны быть отнесены также действия, направленные на запрет работать, учиться и использование других прав экономического характера, заявляют в ИПГ.

Авторы документа считают необходимым учреждение круглосуточной "горячей линии", предоставляющей консультации лицам, столкнувшимся с бытовым насилием. Основанием для расследования фактов насилия, по мнению активистов, должны стать и публикации в СМИ.

Несмотря на достаточно развитое законодательство против домашнего насилия, проблема безопасности женщин в семье остается для Азербайджана насущной - только за 2021 год было убито 70 женщин, а 24 - тяжело ранены. До сих пор не открыто ни одного государственного убежища для жертв насилия. Тем не менее неправительственные организации и энтузиасты ведут борьбу как с самим насилием, так и с его последствиями, говорится в материале "Азербайджан: как жертв домашнего насилия спасает финансовая независимость", опубликованном на "Кавказском узле".

Предлагается предусмотреть срочные меры в отношении лица, на которого была подана жалоба о насилии, вплоть до запрета ему доступа к месту проживания жертвы. В КоАП предложено внести поправки, которые предусматривают наказание в виде денежного штрафа от 300 до 600 манатов (примерно от 176 до 352 долларов) за принуждение к нарушению экономических прав или доступа к образованию. Если эти действие были совершены в нарушение ранее принятых в соответствие с решением суда запретительных мер, то штраф должен быть увеличен до 2,5-5 тысячи манатов (примерно 1,5-3 тысячи долларов). Если указанные действия совершены повторно или с применением физической силы, то должен последовать арест от 10 до 30 суток, считают авторы проекта.

Они предложили рассматривать преступления на почве бытового насилия, в том числе как тяжкие. Также предложены дополнительные пункты в статьи УК об убийстве, причинении легкого, менее тяжкого и тяжкого ущерба здоровью на почве бытового насилия. В проекте прописан новый пункт в статью 133.1-1 "побои", предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы от двух до четырех лет за побои и моральные истязания. Наказание в документе предусмотрено и за принуждение женщины к аборту. За незаконное лишение свободы на почве бытового насилия виновного предлагается наказывать заключением на срок от трех до пяти лет.

Авторы в своем документе предложили также установить ответственность за преследование с целью сексуального насилия, а за изнасилование на почве бытового насилия наказывать лишением свободы от пяти до десяти лет.

Гендер-активистка Рабия Мамедова считает предлагаемые поправки важными. "Часто правоохранительные органы и госструктуры оправдывают свое бездействие отсутствием законодательных норм для конкретных случаев. Конечно, это отговорки. Но, когда в законе будут учтены все нюансы, выгораживать насильников будет сложно. Мы поддерживаем эти предложения", - сказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

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