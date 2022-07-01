Активисты раскритиковали новые правила застройки Батуми

01 июля 2022, 09:23

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Бессистемное строительство высотных зданий в Батуми не прекратится после одобрения парламентом Грузии новых правил застройки города, так как во всех органах власти большинство принадлежит правящей партии, указали аджарские активисты. В парламенте Грузии подчеркнули, что новые правила обязывают согласовывать проект не только в мэрии Батуми, но и в горсовете, что повысит контроль качества.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Батуми неоднократно выходили на акции протеста против строительства высоток. Так, 4 января 2021 года в городе прошла акция протеста против строительства нового отеля "Амбассадор" на месте бывшей бальнеологической клиники. 24 января 2021 года участники акции протеста заявили, что строительство 16-этажного отеля в Батуми нарушает архитектурный стиль старого города.

Батуми – черноморский курорт на Западе Грузии. Этот город - столица Аджарской автономной республики, приграничного региона. Отсюда рукой подать до Турции. С одной стороны, Батуми охотно поглощает турецкие инвестиции, с другой – боится ее растущего влияния, говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".

23 июня парламент Грузии утвердил новые правила застройки Батуми. Изменение закона служит сносу многоквартирных аварийных домов в Батумском муниципалитете и строительству на их месте современных жилых комплексов, что будет способствовать созданию безопасной среды проживания, а также улучшению внешнего вида города, сказано в заявлении парламента, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Изменения в законопроект о застройке Батуми были внесены на основании консультаций. В законопроекте вновь установлен механизм принятия решений. Вместо единого решения мэра будут привлечены Батумский городской совет и совещательный орган мэрии, объяснил заместитель секретаря парламента Грузии Вахтанг Бачиашвили.

Согласно новой редакции, мэр города будет иметь право обращаться в сакребуло (горсовет) с просьбой о сносе аварийных домов и возведении вместо них новых только в том случае, если горсовет даст положительную рекомендацию по проекту. Окончательное решение будет принято городским советом.

"Главное замечание касалось решения мэра муниципалитета. Мы внедрили двойной механизм. При этом в отличие от версии, представленной на первом слушании, было уточнено, в чем заключается возможность установления иной нормы и от каких норм можно будет отступить", – приведены на сайте парламента Грузии слова Бачиашвили, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Жители и активисты Батуми недовольны хаотичной застройкой города, они неоднократно выходили на акции протеста. Первоначальная версия законопроекта, который одобрил парламент Грузии, предусматривала, что решение будет принимать единолично мэр Батуми, но в окончательную версию вошел пункт, что к процессу принятия решений будут привлечены Батумский городской совет и совещательный орган мэрии Батуми, отметил председатель аджарского отделения НПО "Молодые адвокаты" Паате Диасамидзе.

"Строятся громадные 17-этажные дома без дворов, без парковок, нет скверов. Машины стоят на тротуарах, мешая движению. Строятся громадные комплексы, но не предусматривается развитие инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник. Никто не вспоминает об озеленении города, создании скверов, парков", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители города не могут полноценно дышать морским воздухом, так как его потокам мешают высотные здания. Инвесторы, в основном иностранцы, не интересуются потребностями жителей Батуми. Они получают прибыль, и их интересует только это, добавил Диасамидзе.

По его мнению, принятый парламентом Грузии закон ситуацию не изменит и коррупцию не остановит. Батумский городской совет и совещательный орган мэрии в большинстве состоит из членов партии "Грузинская мечта", и они всегда проголосуют так, как будет указано, считает активист.

Он также подчеркнул, что попытки добиться от властей прекратить строительство отдельных высоток приносят плодов. "Мы подали иск против строительства небоскребов на батумской Ривьере. Но суд до сих пор не назначен. А когда эти небоскребы будут построены, нам скажут – мы не можем снести эти здания. Сейчас компания "Амбассадор" строит на батумском бульваре высотное здание. Первоначально они получили разрешение на постройку одноэтажного бальнеологического курорта. Потом - на строительство 10-этажного здания. Теперь они строят 17-этажное здание, несмотря на все протесты. Вы только подумайте, прямо на территории бульвара идет строительство 17-этажного здания и никто этому не может помешать", – возмущается Паате Диасамидзе.

Активисты не могут добиться прекращения строительства высоток в Батуми, в том числе из-за коррупции среди чиновников, считает журналист Лиза Вадочкория. "В строительной сфере царит коррупция, и это видно невооруженным взглядом. Власти обещали установить мораторий на строительство в Старом Батуми. Но вы только посмотрите, на Старом бульваре, около гостиницы "Шератон" построили невзрачное громадное здание и никто не смог остановить строительство, хотя было много протестов", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам проблема с необоснованным строительством, в том числе есть и в том районе, где она живет. "Рядом строится дом, который не должен был быть построен, так как не хватало площади, положенной для строительства дома по законодательству. Так хозяин строительства добавил к своему строительному участку участок дороги. Мы подавали жалобы в мэрию, но никакой реакции не последовало. То есть идет речь о незаконном строительстве. Понятно, что тут идет речь о коррупции", – заявила журналист.

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