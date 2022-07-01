Наручники. Фото pixabay.com

01 июля 2022, 09:42

Житель Калмыкии задержан по подозрению в убийстве ребенка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственник годовалого мальчика, умершего от побоев в Калмыкии, задержан по подозрению в убийстве.

По данным следствия, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 30 июня. "Изъято орудие преступления - топор и предметы, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

По подозрению в убийстве задержан родственник погибшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России (убийство малолетнего). Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), сказано в сообщении, опубликованном 30 июня на сайте ведомства.

Ребенок, умерший от побоев, воспитывался в семье, состоящей на учете, уточнила прокуратура республики. По ее данным, задержанным оказался дядя матери убитого мальчика, пишет "Интерфакс".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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