Житель Калмыкии задержан по подозрению в убийстве ребенка

01 июля 2022, 09:42

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Родственник годовалого мальчика, умершего от побоев в Калмыкии, задержан по подозрению в убийстве.

По данным следствия, тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 30 июня. "Изъято орудие преступления - топор и предметы, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

По подозрению в убийстве задержан родственник погибшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России (убийство малолетнего). Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), сказано в сообщении, опубликованном 30 июня на сайте ведомства.

Ребенок, умерший от побоев, воспитывался в семье, состоящей на учете, уточнила прокуратура республики. По ее данным, задержанным оказался дядя матери убитого мальчика, пишет "Интерфакс".

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