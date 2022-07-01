Карьерный рост стал стимулом командировок для чиновников из Волгоградской области в Донбасс

01 июля 2022, 07:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградская область направит в Станично-Луганский район ЛНР специалистов разных профессий для оказания помощи в восстановлении, сообщили областные власти. В Донбассе дефицит административного персонала, а чиновники из Волгоградской области рассматривают командировки в ЛНР и ДНР как возможность карьерного роста, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Утром 24 февраля началась спецоперация российских войск.

По данным пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области, 28 июня губернатор региона Андрей Бочаров в сопровождении волгоградских специалистов и экспертов посетил подшефный район в Донбассе. В присутствии главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника губернатор Волгоградской области заключил с главой Станично-Луганского района Альбертом Зинченко соглашение о сотрудничестве, был разработан план мероприятий "для налаживания надёжной работы систем и служб жизнеобеспечения на 2023-2024 годы".

"Для эффективной координации действий органов власти в ЛНР начало работу представительство региона, создается представительство Волгоградской области в Луганской народной республике. Оно уже приступило к работе", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Марина Шевченко.

28 июня губернатор Андрей Бочаров поставил задачу в течение трех суток представить предложения по корректировке плана первоочередных восстановительных работ на 2022 год, утвердить его и направить в правительство РФ. Ремонтно-восстановительные работы в подшефном районе планируется завершить к осени. Работы же по дополнительному восстановлению инфраструктуры, систем жизнеобеспечения и социально-экономического потенциала Станично-Луганского района, согласно разработанному плану, продлятся до 2024 года. Среди приоритетных мероприятий – подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года, организация профилактических осмотров и лечения жителей, пояснила Марина Шевченко.

"Отдельно обсуждались вопросы, связанные со здоровьем населения: на оккупированных территориях не проводились плановые медосмотры, что справедливо вызывает серьёзное беспокойство и у самих жителей, и у руководства ЛНР", – подчеркнула она.

В подшефный район Волгоградская область направит медицинские поезда, укомплектованные "специалистами высочайшего уровня", отметила Шевченко. "Заключению соглашения предшествовала серьёзная подготовительная работа. Специалисты органов власти Волгоградской области провели рабочие поездки в подшефный район, наметив вместе с местными органами власти конкретные шаги для системной и плановой работы по восстановлению мирной жизни", – рассказала сотрудница пресс-службы.

С февраля по июнь 2022 года в Донбасс из Волгоградской области были отправлены 30 гуманитарных конвоев с грузом общей массой 1,6 тысячи тонн. В том числе в рамках акции "Тепло из дома" волгоградский областной Союз женщин и Фонд социальных проектов "Наследие" собрали и передали нуждающимся 105 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области.

Города Донбасса нуждаются в комплексной помощи России: восстановление инфраструктуры, жилищного фонда, восстановление образовательного процесса, отметил депутат волгоградской областной думы Александр Осипов. Особо он отметил важность административной поддержки.

"В ЛНР и ДНР сейчас наблюдается дефицит административного персонала. Понятно, что ставленники Украины не смогут работать в новых условиях. Много там и уголовного элемента, оргпреступности, которых нельзя допускать к власти. У нас же хорошие опытные администраторы. Они помогут на этих территориях внедрить эффективные российские регламенты и правила управления, завязанные на финансовую систему России", – сказал депутат областной думы корреспонденту "Кавказского узла".

Осипов считает, что командировки волгоградских чиновников будут в основном носить "эпизодический характер, так как у нас в регионе их (управленцев) тоже мало". Он также заметил, что отраслевые специалисты будут направляться на Донбасс не из Волгоградской области, так как их тут мало, а из тех регионов, в которых эти отрасли базируются.

"Мое отношение к подобной помощи самое положительное, так как понятно, что на освобожденных территориях, которые в будущем войдут в состав России, необходимо адаптировать систему управления", – сказал Александр Осипов.

Медиа-менеджер Елена Шаркова рассказала о знакомом чиновнике, который побывал в командировке в Станично-Луганском районе ЛНР. "Он сказал: "Мы получили в надел станицу Луганскую", – сказала Шаркова корреспонденту "Кавказского узла".

Шаркова отметила, что такого масштаба региональной помощи подшефным территориям она не припомнит. Были единичные случаи – наводнения, пожары. Туда волгоградские сотрудники МЧС отправлялись в командировки в сопровождении региональных чиновников.

"Сейчас же крупный населенный пункт (стал подшефным), нужен комплексный подход – помощь от строительства до образования. Такого масштаба десант [региональных чиновников и специалистов] в моей памяти никуда не высаживался. Целенаправленная комплексная работа на несколько лет. Строители, учителя, психологи, помощь социальная", – сказала Елена Шаркова.

По ее мнению, пострадавшим районам ЛНР "нужна быстрая и эффективная помощь". Но из каких источников она должна финансироваться – федеральных или региональных, она сказать затруднилась.

"Мой первый вопрос – не в ущерб ли региону это будет делаться? Ясности пока нет. Думаю, 99% средств будут федеральные средства и целенаправленные небольшие взносы от региона. Ну и народная помощь будет", – сказала Шаркова.

Также она рассказала, что, по словам ее знакомого чиновника, все чиновники и специалисты, командированные в ЛНР, получают помимо двойной зарплаты еще и командировочные. Доставляют их из Волгограда в Станично-Луганский район ЛНР спецтранспортом. Количество командированных собеседница назвать не смогла.

"Это общероссийский тренд. Побратимство на фундаментальной долговременной основе", – охарактеризовала помощь российских регионов республикам Донбасса Елена Шаркова.

Региональные чиновники и специалисты едут в ЛНР, "преследуя свою мотивацию", считает волгоградский политолог Александр Сайгин. "Вероятно, есть распоряжение, что ездить нужно. Каждый понимает, что теоретически это может стать для него карьерным лифтом и повышением его значимости на федеральном уровне. Но я не могу припомнить, чтобы аналогичные кейсы времен присоединения Крыма дали бы карьерный рост людям, которые отправлялись работать на полуостров. Хотя в 2015 году неоднократно высказывалось, что все чиновники, которые с материка поедут в Крым, будут продвигаться по карьерной лестнице", – сказал Сайгин корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, помощь подшефным районам в ЛНР и ДНР "демонстрирует сопричастность каждого региона к общему делу восстановления Донбасса". Также он отметил, что подобная помощь "подшефным районам" за 30 лет его наблюдений была редка. Он вспомнил истории, связанные с ЧС во Фролово, в населенных пунктах региона, пострадавших от пожаров и паводков. Общими силами в этих местах восстанавливали инфраструктуру и жилищный фонд.

"Все это сопровождалось расследованиями в сфере коррупции должностных лиц. Жители сильно остались недовольны качеством возводимых конструкций, так как все это делалось быстрей, быстрей, и нормы жилья были странными", – сказал Сайгин.

Напомним, 5 июля 2018 года стало известно, что волгоградская областная администрация выделила деньги для распределения в Алексеевском, Городищенском, Еланском, Киквидзенском, Кумылженском, Новоаннинском, Урюпинском и Фроловском районах, а также в городах Михайловка, Урюпинск и Фролово. Самую крупную дотацию, 20,806 миллиона рублей, получил Новоаннинский район.

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