Облсуд повторно оставил приговор сити-менеджеру Новочеркасска без изменения

01 июля 2022, 07:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский областной суд повторно рассмотрел апелляцию бывшего главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, обвиняемого во взяточничестве (часть 6 статьи 290 УК РФ) и вновь отклонил доводы прокуратуры о чрезмерной мягкости наказания. Вынесенный ранее приговор (штраф 3 млн рублей) облсуд оставил без изменений.

Как писал "Кавказский узел", Игоря Зюзина задержали 15 октября 2019 года, после чего он был арестован и заключен под стражу. В июне 2020 года заместитель генпрокурора России утвердил обвинение по делу Зюзина. Он обвинен в получении крупной взятки (по части 6 статьи 290 УК России) на предыдущем посту, будучи мэром Зверево. В мае 2021 года суд признал Зюзина виновным в получении взятки и приговорил к 3 млн рублей штрафа. Апелляционная инстанция 30 августа утвердила решение суда оштрафовать на три млн рублей бывшего главу администрации за получение взятки.

Ростовский областной суд повторно рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело бывшего главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, обвиняемого во взяточничестве (часть 6 статьи 290 УК РФ). Доводы прокуратуры о чрезмерной мягкости наказания вновь были отклонены, и вынесенный ранее приговор облсуд оставил без изменений, сообщил 30 июня "Коммерсантъ".



Напомним, в мае 2021 года Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил Игоря Зюзина к штрафу в 3 миллиона рублей. Позже прокуратура обжаловала это решение в Ростовском областном суде, но судья оставил приговор без изменения.



Прокуратура предлагала наказать Зюзина лишением свободы на 11 лет в колонии строгого режима. Она обратилась в четвёртый кассационный суд, который отправил дело на новое рассмотрение в Ростовский областной суд.



Защита Игоря Зюзина подавала апелляционную жалобу с требованием переквалифицировать действия чиновника на халатность, поскольку факт получения взятки не был доказан. Адвокаты настаивали на прекращении уголовного преследования по данному делу в связи с истечением срока давности.

Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах. Зюзина обвинили в получении крупной взятки на посту мэра Зверево. Показания против него дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. 25 октября 2019 года гордума Новочеркасска приняла его отставку, о которой Зюзин попросил сам.

Во время следствия Игорь Зюзин находился под стражей до января 2021 года, после чего был переведен под домашний арест. Его предполагаемая соучастница Альбина Порошина признала свою вину. Ее показания были взяты следствием за основу обвинения Игоря Зюзина.

Комментариев от Игоря Зюзина в связи с решением суда пока не поступало.

Альбину Порошину судили отдельно. В августе 2019 года ее приговорили к восьми годам колонии.

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