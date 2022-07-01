Дачники в Волгограде пожаловались на волокиту с подачей света после аварии

01 июля 2022, 04:12

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Жители СНТ в Дзержинском районе Волгограда провели более 10 дней без света, пытаясь добиться восстановления электроснабжения после пожара. Ремонтные работы начались только после того, как жители собрали деньги на восстановление опоры, заявили они.

Жители СНТ "Золотая осень" 24 июня записали видеообращение, в котором заявили, что уже неделю живут без света. Электроэнергии у них нет из-за сгоревшей опоры, заявили они в видеоролике, опубликованном на странице "Блокнот-Волгоград" на Youtube*-канале. «СНТ осталось без газа, без света, без полива. У людей урожай засыхает, продукты испорчены, холодильники потекли, дети голодные. Пищу для детей готовят во дворах на кострах [...] Ответ "Энергосбыта" — у вас есть электрик , пусть он лезет на столб (с напряжением) в шесть тысяч вольт и ремонтирует эту опору. У нас нет ни допусков, ни средств, ни вышек. Электрик от силы может лампочку поменять на столбе. Эти сети никак не СНТ должно обслуживать. Могут погибнуть люди. Идет через пруд шесть тысяч вольт, там купаются люди. Если провод оборвется, там погибнет куча людей», - сказал на видео дачник. Он отметил, что люди писали во все инстанции — Россети, Энергосбыт, ВМЭС, ПАО (Волгоградэнергосбыт), ФАС, но никто не помогает решить проблему. СНТ находится в процедуре банкротства, конкурсный управляющий в решении вопроса дачников не заинтересован, сообщил дачник.

«Люди под угрозой гипертермии, это перегрев. Здесь дети, все социально-бытовые условия сведены к нулю», - пожаловался другой обитатель СНТ.

Жители рассказали, что живут в пяти минутах от центра города, и у них «ни воды, ни газа, ни света». Они записались на прием к губернатору и написали обращение в приемную президента. По их словам, без воды и света остались 310 участков. «Это 1000 человек, из них 300 детей», - указала жительница СНТ.

Зампредседателя СНТ Александр Горбань рассказал 30 июня корреспонденту "Кавказского узла", что света нет уже больше недели. «Был пожар, сгорел столб не на нашей территории, линия - шесть тысяч вольт. У нас лицевые счета напрямую с "Энергосбыта". "Энергсбыт" прислал людям ответы спустя неделю, что это сеть АО «Волгоградских межрайонных электрических сетей» (ВМЭС), и они должны исправлять. Мы в ВМЭС заявки посылали, они сказали — это ваша высокая линия, вы ее должны обслуживать, вы ее запустили. Столбы там деревянные 1955 года. Тогда их обслуживали ВМЭС. Потом нам сказали, что это мы должны их обслуживать. Но этого не может быть — мы дачное общество, а не электрокомпания. Столбы там старые, провода провисшие. Могут люди погибнуть. Связываться с ними никто не хочет. В итоге мы собрали 150 тысяч рублей. Россети мурыжили нас неделю, кормили завтраками, документы не брали. Сегодня (30 июня) приехали устанавливать. Добивались этого мы совместно с администрацией, союзом садоводов, люди писали, в том числе в прокуратур. Никто ничего не ответил. Люди уже хотели водовозы нанимать, чтоб ездили во дворы подвозили воду, огороды засохли у людей", - сказал он.

Горбань отметил, что полная замена линии электропередач обойдется в 13 миллионов рублей. «Мы за 50 лет их не соберем. Надо собрать документы - их перечень на трех листах. Сделать это нереально. Ни один председатель ни разу еще их не собрал. Если нас обанкротят, линию должна забрать администрация Дзержинского района», - сказал он.

Бухгалтер СНТ Ирина Резник рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители СНТ сидят без света уже 10 дней. "Долго нас мурыжили, никак не могли найти тех, кто все это сделает. Сегодня все разрешилось. Надеемся, все отремонтируют", - сказала она.

Резник рассказала, что произошел пожар, сгорел столб. "Рядом с ним стояла высоковольтная линия с напряжением шесть тысяч вольт, опора 1955 года постройки тоже начала гореть. Сгорел дом на территории соседнего СНТ. Холодильники потекли. Жара стоит 40 градусов. Продукты пропали. У многих маленькие дети. Ни сплит систему, ни вентилятор не включить. Газа в СНТ у нас нет, чтобы приготовить пищу. Люди в основном пользуются электрическими плитками или газовыми баллонами [...] Света нет - насос не включишь, нет воды поливать огород. Все завязано на электричестве", - рассказала она.

По словам Резник, питьевой воды в СНТ нет. "Питьевой воды у нас нет в принципе. Рядом есть прудом и родник. Кто пьет родниковую воду — ходят за ней. Детей не будешь такой водой поить, для них воду привозят. Кто давно живет, у них есть бензиновые генераторы", - рассказала она.

По словам Резник, 400 метров высоковольтной линии идет по территории другого СНТ. "Все пытаются нас убедить, что она стоит на балансе СНТ, но на балансе СНТ «Золотая осень» не числится никакого имущества [...] Она не может нам принадлежать. Мы не имеем ни допусков, ни разрешений, ни возможностей", - сказал она. При этом в отписках из разных инстанций людям ответили, что раз сети принадлежат СНТ, то СНТ должно ремонтировать их за свой счет, возмутилась дачница.

Резник рассказала, что владельцы порядка 75 участков проживают на них постоянно. «Сейчас лето - внуки у бабушек-дедушек, все на даче», - сказала она.

«Изначально обратились в ПАО "Волгоградэнергосбыт", так как у нас прямой договор (с ним). В договоре у меня прописано, что "Волгоградэнергосбыт" обязуется доставить электроэнергию до моего прибора учета, аварийная ситуация должна быть устранена в течение 48 часов. Они перенаправили мое письмо в ВМЭС. ВМЭС нам сказал, что линия на балансе в СНТ, хотя я знаю, что это не так [...] Нас футболят по кругу/ Мы не знаем что делать. Может подадим в суд на "Энергосбыт". Мы переходили на прямые договора, чтобы у нас не было проблем, перебоев. У нас часто горела техника, когда скачет напряжение», - сказала постоянно проживающая в СНТ дачница Елена Тенякова.

Она рассказала, что живет вместе с двумя детьми в СНТ с 2013 года. Старший остается на время ее работы один. "Я работаю с 7 утра до 7 вечера. Воду питьевую мы привезли. Но на хлебе и воде ребенок просто не может прожить. Приготовить еду на семь день я не могу - в такую жару она пропадает. Я не могу ему разрешить, чтобы он развел костер и приготовил себе сосиску", - сказала Тенякова.

Второй ее ребенок посещает детский сад, ему четыре года. "Хорошо, кушает в детсаду. Но я не могу ребенка искупать. В саду мошки и комары, пыль», - отметила она.

Все инстанции, куда она обращалась, не отреагировали на проблему. «В приемной губернатора меня отсылали в областное ЖКХ, звонила туда, сказали «пишите», писала, ответов пока нет. Писала в "Энергосбыт" , ответа пока нет», - рассказала Тенякова.

По словам дачницы, сегодня специалисты приступили к восстановлению электроснабжения.

«Обеспечение на розничном рынке надежности снабжения электрической энергией потребителей и ее качество в первую очередь зависят от сетевой организации как владельца объектов электросетевого хозяйства», - говорится в ответе жительнице СНТ ПАО «Волгоградэнергосбыт» от 22 июня, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". ПАО сообщило, что направило ее обращение в АО "ВМЭС", на балансе которого, по его сведениям, находится оборудование.

"Кавказский узел" также писал, что 2 сентября дачники садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Тюльпан" в Среднеахтубинском районе потребовали реакции властей на спор о садовых участках. По их словам, администрация садового товарищества около десяти лет назад предоставила местным жителям участки в обмен на изъятые властями. Позже выяснилось, что земля принадлежит авиационно-спортивному клубу, и дачники оказались втянутыми в судебный спор. Границы земельного участка под Волгоградом не соответствуют первоначальному плану, из-за чего властям Волгоградской области надлежит привести их в порядок, предписала прокуратура.