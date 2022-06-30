Парламент Северной Осетии разрешил избирать главу республики более двух сроков подряд

30 июня 2022, 23:35

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Депутаты регионального парламента поддержали законопроект, позволяющий избирать главу Северной Осетии более двух сроков подряд.

Глава Северной Осетии сможет избираться на эту должность более двух сроков подряд, соответствующий законопроект "О внесении изменений в конституционный закон "О Главе Республики Северная Осетия - Алания" был принят сегодня парламентом в третьем чтении, сообщило издание "Основа".

"Глава Северной Осетии сможет избираться более двух сроков подряд. Соответствующий законопроект приняли в четверг на заседании парламента", - процитировал представителя пресс-службы парламента республики ТАСС.

Согласно принятому документу, избранным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов парламента.

"Если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов депутатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом", - процитировало документ агентство.

На прошлом заседании большая часть депутатов проголосовала за доработку законопроекта после критики депутата Руслана Хадарцева, который был против давать право главе республики избираться на этот пост более двух сроков подряд и отстранять от должности глав местных администраций и районов. Сегодня же из 55 присутствующих на заседании парламента депутатов 54 проголосовали "за", и лишь один воздержался - это был Руслан Хадарцев, который ранее предлагал внести изменения в законопроект, сообщило сегодня в своем Telegram-канале издание "КрыльяTV".

"Внесли изменения только технического характера. Меня коллеги не поддержали, проголосовав за принятие законопроекта, я воздержался", - процитировало Руслана Хадарцева издание.

Напомним, что выборы главы республики в Северной Осетии непрямые - депутаты парламента рассматривают трех кандидатов , представленных президентом России.

"Кавказский узел" также писал, что 30 августа 2021 года президент России Владимир Путин предложил парламенту Северной Осетии выбрать главу республики из трех кандидатов, которыми стали врио руководителя региона Сергей Меняйло, депутат Медея Элдзарова и председатель одного из комитетов заксобрания Валерий Баликоев. Депутаты парламента Северной Осетии 19 сентября 2021 года единогласно поддержали кандидатуру Сергея Меняйло на должность главы республики.

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