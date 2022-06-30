Участник телешоу из Ростова-на-Дону оштрафован за публикации в соцсети

30 июня 2022, 22:30

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 20 тысяч рублей участника телепроектов "Битва экстрасенсов" и "Последний герой" Алексея Варцабу, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды в соцсети "ВКонтакте".

По версии силовиков, 24 февраля Варцаба опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" материалы. В них правоохранители усмотрели призывы к ненависти к жителям Кавказа и Средней Азии, к властям, а также дискредитацию вооруженных сил России.

Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону признал Варцабу виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ) и назначил 20 тысяч рублей штрафа, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области "Интерфакс". Отметим, максимальный штраф для граждан по этой статье - 20 тысяч рублей.

Варцаба известен также под псевдонимом Намтар Энзигаль, он участвовал в телепроектах "Битва экстрасенсов" и "Последний герой", сообщил ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Азове назначил местной жительнице Дарье Куликовской 30 тысяч рублей штрафа, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил России после пополнения банковской карты купюрой с пацифистским лозунгом. Куликовская заявила, что обжалует это решение.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.