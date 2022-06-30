Память 53 пропавших без вести в ходе осенней войны почтили в Нагорном Карабахе

30 июня 2022, 20:29

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33 военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха и 20 мирных жителей пропали без вести в ходе осенней войны, сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. В День памяти пропавших без вести их родные и представители власти возложили цветы в Мемориальном комплексе в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", 742 военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха и 80 мирных жителей погибли в ходе боевых действий осенью 2020 года. 45 военных числятся пропавшими без вести, сообщил в сентябре 2021 года представитель Нагорного Карабаха в Армении Сергей Газарян. Более двух десятков мирных жителей Карабаха пропали без вести, они не принимали участия в войне, заявил защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

При боевых действиях погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести, сообщил 21 марта Следком Армении.

С 1992 года 29 июня отмечается День памяти пропавших без вести. Ежегодно в этот день проходят акции на Мемориальном комплексе в Степанакерте, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По случаю Дня памяти пропавших без вести на Мемориальном комплексе в Степанакерте прошло возложение венков от правительства и духовенства, цветов от общественных организаций, родственников без вести пропавших, общественности. После церемонии состоялся митинг.

Список пропавших без вести в 1992-1994 годах в связи с Первой Карабахской войной пополнился списком 33 военнослужащих, пропавших без вести в ходе 44-дневной войны 2020 года, сообщил представитель Армии обороны Нагорного Карабаха Норайр Мкртчян.

Необходимо продолжать делать все возможное, чтоб получить информацию "о местонахождении каждого пропавшего без вести воина и мирного жителя", указал священник Армянской апостольской церкви отец Вардан Нерсисян.

Выступая перед присутствующими, руководитель "Союза родственников пропавших без вести" Нагорного Карабаха Вера Григорян потребовала от Азербайджана, выдать всех находящихся в плену, либо останки тех, кого уже нет в живых.

"После 44-дневной войны пропавшими без вести числятся 53 человека, из них 33 — военнослужащие, 20 — гражданские лица", — сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Нагорного Карабаха.

С 13 ноября 2020 года по первое полугодие 2022 года обнаружены останки 1711 погибших. "В настоящий момент ведутся переговоры азербайджанской стороной о возобновлении поиска тел и останков погибших военнослужащих", — добавили в Госкомиссии.

После осенней войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены останки и тела 1711 человек, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха 23 февраля. Поиски начались после прекращения боевых действий и несколько раз прерывались по разным причинам, в том числе из-за отказа азербайджанской стороны разрешить карабахским спасателям продолжать поиски.

В миссии Международного Красного Креста в Нагорном Карабахе зарегистрировано 368 пропавших без вести в ходе военных действий в 1992-1994 годах, сообщила специалист по связям с общественностью МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

"В целом, во всем регионе в базе данных нашей организации зарегистрировано более 4500 человек, пропавших без вести в ходе конфликта в 1990-х годах (данные по Нагорному Карабаху, Армении и Азербайджану. — Прим. "Кавказского узла"). После боевых действий 2016 года в нашей базе данных лиц, считающихся без вести пропавшими, не зарегистрировано. Что касается боевых действий 2020 года, то сегодня мы работаем с примерно 30 семьями, которые обратились к нам с просьбой помочь им найти без вести пропавшего члена семьи", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаелян отметила, что "МККК в Нагорном Карабахе работает в этом регионе с 1992 года (...) в тесном сотрудничестве с комиссиями по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, а также с семьями пропавших без вести. Согласно нормам международного гуманитарного права, стороны в конфликте должны сделать все возможное, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести. Будучи нейтральной гуманитарной организацией, МККК готов оказывать сторонам поддержку, делясь опытом и выступая в качестве посредника между ними. Что касается случаев из 90-х годов, то первым этапом стало получение информации обо всех пропавших без вести, о которых заявили их родственники. Эти данные были переданы комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан", — проинформировала Мусаелян.

Она добавила, что "одновременно с этим мы провели сбор биологических образцов у членов семей в надежде, что это поможет определить принадлежность останков, которые могут быть эксгумированы в будущем". "Время от времени МККК представляет сторонам (конфликта) список всех лиц, пропавших без вести. С ноября 2020 года МККК в качестве нейтрального посредника принял участие в примерно 360 операциях по эвакуации тел погибших. Судебно-медицинские эксперты МККК также помогают моргам по всему региону, предоставляя средства холодильного хранения, оборудование и консультации для сотрудников, которые занимаются опознанием погибших", — подчеркнула Мусаелян.

Аида Асрян из села Майрамадзор Гадрутского района Нагорного Карабаха, которое в результате войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, пришла на Мемориальный комплекс в Степанакерте, чтобы возложить цветы. У нее в ходе 44-дневной войны без вести пропал муж.

По ее словам, когда начался обстрел села, женщин и детей эвакуировали, а ее муж решил остаться в селе. "После войны, когда начался поиск тел на оккупированных территориях, спасатели были в нашем селе, в нашем доме, но тела мужа не обнаружили – ни в доме, ни на территории общины. Я подала документы, муж считается без вести пропавшим. Его поиском занимаются разные организации, но пока безрезультатно. Но я не теряю надежды", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Альвина Цатрян из Степанакерта пожелала семьям, у которых пропали без вести родственники, "не терять надежды". "Я всегда прихожу на Мемориальный комплекс, чтоб выказать свое уважение и признательность погибшим и без вести пропавшим. И каждый раз я понимаю, что судьба моего народа повторяется. Нам нельзя надеяться на международное сообщество, а необходимо самим подняться, укрепляться. Другого пути для сохранения своей страны и народа я не вижу", — сказала Цатрян.

Она рассказала, что по собственной инициативе сотрудничает с Союзом родных без вести пропавших, общается с родными без вести пропавших и хорошо понимает, что для этих семей моральная поддержка очень важна.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".