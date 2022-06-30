Церемония возложения цветов в Мемориальном комплексе в Степанакерте. 30 июня 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

30 июня 2022, 20:29

Память 53 пропавших без вести в ходе осенней войны почтили в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

33 военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха и 20 мирных жителей пропали без вести в ходе осенней войны, сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. В День памяти пропавших без вести их родные и представители власти возложили цветы в Мемориальном комплексе в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", 742 военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха и 80 мирных жителей погибли в ходе боевых действий осенью 2020 года. 45 военных числятся пропавшими без вести, сообщил в сентябре 2021 года представитель Нагорного Карабаха в Армении Сергей Газарян. Более двух десятков мирных жителей Карабаха пропали без вести, они не принимали участия в войне, заявил защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

При боевых действиях погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести, сообщил 21 марта  Следком Армении.

Возложение цветов в Мемориальном комплексе в Степанакерте. 30 июня 2022 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"С 1992 года 29 июня отмечается День памяти пропавших без вести. Ежегодно в этот день проходят акции на Мемориальном комплексе в Степанакерте, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По случаю Дня памяти пропавших без вести на Мемориальном комплексе в Степанакерте прошло возложение венков от правительства и духовенства, цветов от общественных организаций, родственников без вести пропавших, общественности. После церемонии состоялся митинг.

Список пропавших без вести в 1992-1994 годах в связи с Первой Карабахской войной пополнился списком 33 военнослужащих, пропавших без вести в ходе 44-дневной войны 2020 года, сообщил представитель Армии обороны Нагорного Карабаха Норайр Мкртчян.

Необходимо продолжать делать все возможное, чтоб получить информацию "о местонахождении каждого пропавшего без вести воина и мирного жителя", указал священник Армянской апостольской церкви отец Вардан Нерсисян.

Жители Нагорного Карабаха идут возлагать цветы. Степанакерт, 30 июня 2022 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"Выступая перед присутствующими, руководитель "Союза родственников пропавших без вести" Нагорного Карабаха Вера Григорян потребовала от Азербайджана, выдать всех находящихся в плену, либо останки тех, кого уже нет в живых.

"После 44-дневной войны пропавшими без вести числятся 53 человека, из них 33 — военнослужащие, 20 — гражданские лица", — сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Нагорного Карабаха.

С 13 ноября 2020 года по первое полугодие 2022 года обнаружены останки 1711 погибших. "В настоящий момент ведутся переговоры азербайджанской стороной о возобновлении поиска тел и останков погибших военнослужащих", — добавили в Госкомиссии.

После осенней войны 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены останки и тела 1711 человек, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха 23 февраля. Поиски начались после прекращения боевых действий и несколько раз прерывались по разным причинам, в том числе из-за отказа азербайджанской стороны разрешить карабахским спасателям продолжать поиски.

В миссии Международного Красного Креста в Нагорном Карабахе зарегистрировано 368 пропавших без вести в ходе военных действий в 1992-1994 годах, сообщила специалист по связям с общественностью МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

"В целом, во всем регионе в базе данных нашей организации зарегистрировано более 4500 человек, пропавших без вести в ходе конфликта в 1990-х годах (данные по Нагорному Карабаху, Армении и Азербайджану. — Прим. "Кавказского узла"). После боевых действий 2016 года в нашей базе данных лиц, считающихся без вести пропавшими, не зарегистрировано. Что касается боевых действий 2020 года, то сегодня мы работаем с примерно 30 семьями, которые обратились к нам с просьбой помочь им найти без вести пропавшего члена семьи", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаелян отметила, что "МККК в Нагорном Карабахе работает в этом регионе с 1992 года (...) в тесном сотрудничестве с комиссиями по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, а также с семьями пропавших без вести. Согласно нормам международного гуманитарного права, стороны в конфликте должны сделать все возможное, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести. Будучи нейтральной гуманитарной организацией, МККК готов оказывать сторонам поддержку, делясь опытом и выступая в качестве посредника между ними. Что касается случаев из 90-х годов, то первым этапом стало получение информации обо всех пропавших без вести, о которых заявили их родственники. Эти данные были переданы комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан", — проинформировала Мусаелян.

Она добавила, что "одновременно с этим мы провели сбор биологических образцов у членов семей в надежде, что это поможет определить принадлежность останков, которые могут быть эксгумированы в будущем". "Время от времени МККК представляет сторонам (конфликта) список всех лиц, пропавших без вести. С ноября 2020 года МККК в качестве нейтрального посредника принял участие в примерно 360 операциях по эвакуации тел погибших. Судебно-медицинские эксперты МККК также помогают моргам по всему региону, предоставляя средства холодильного хранения, оборудование и консультации для сотрудников, которые занимаются опознанием погибших", — подчеркнула Мусаелян.

Аида Асрян из села Майрамадзор Гадрутского района Нагорного Карабаха, которое в результате войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, пришла на Мемориальный комплекс в Степанакерте, чтобы возложить цветы. У нее в ходе 44-дневной войны без вести пропал муж.

По ее словам, когда начался обстрел села, женщин и детей эвакуировали, а ее муж решил остаться в селе. "После войны, когда начался поиск тел на оккупированных территориях, спасатели были в нашем селе, в нашем доме, но тела мужа не обнаружили – ни в доме, ни на территории общины. Я подала документы, муж считается без вести пропавшим. Его поиском занимаются разные организации, но пока безрезультатно. Но я не теряю надежды", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Альвина Цатрян из Степанакерта пожелала семьям, у которых пропали без вести родственники, "не терять надежды". "Я всегда прихожу на Мемориальный комплекс, чтоб выказать свое уважение и признательность погибшим и без вести пропавшим. И каждый раз я понимаю, что судьба моего народа повторяется. Нам нельзя надеяться на международное сообщество, а необходимо самим подняться, укрепляться. Другого пути для сохранения своей страны и народа я не вижу", — сказала Цатрян.

Она рассказала, что по собственной инициативе сотрудничает с Союзом родных без вести пропавших, общается с родными без вести пропавших и хорошо понимает, что для этих семей моральная поддержка очень важна.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Родственники пропавших без вести солдат потребовали встречи с Пашиняном", "Азербайджан передал в Степанакерт останки 11 погибших", "Оппозиция обвинила Пашиняна в манипуляции с данными о потерях в войне".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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