ЕСПЧ назначил компенсацию в 1500 евро главреду азербайджанского издания

30 июня 2022, 17:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Страсбурге сегодня указал, что назначенная азербайджанским судом выплата по иску о диффамации в адрес издания "Азадлыг" и его главного редактора Ганимата Зайидова, известного под псевдонимом Ганимат Захид, стала нарушением свободы выражения мнений, и обязал правительство страны выплатить Захиду 1500 евро. Азербайджанские суды часто назначают изданиям необоснованно высокие выплаты по искам о диффамации, сегодняшнее решение ЕСПЧ должно стать прецедентом, указал глава Группы прав медиа Халид Агалиев.

Как писал "Кавказский узел", редактор азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг" Ганимат Захид был арестован в 2007 году и осужден на четыре года тюремного заключения по обвинению в хулиганстве. В сентябре 2011 года он заявил об угрозах в адрес своей семьи. В письме своим коллегам он сообщил, что был вынужден вывезти семью из страны "из-за угрозы безопасности". В марте ЕСПЧ назначил Захиду компенсацию в 8500 евро за уничтожение рукописи в процессе следствия, указав на нарушение статей о праве на свободу выражения мнений и справедливое судебное разбирательство.

Захид спустя некоторое время после освобождения из тюрьмы в 2010 году эмигрировал за рубеж и получил политическое убежище во Франции, оттуда он руководит спутниковым телевидением Turan TV. Журналист рассказал, что описал в своих рукописях тяжелые условия содержания в бакинском СИЗО во время досудебного заключения. "Камеры были тесные, помещения находились в ветхом состоянии, не проветривались, зимой там было холодно, летом - жарко. Обращение с заключенными было жестоким. Я описал все это в своих рукописях. Но их у меня отняли. 300 страниц уничтожили. Но после освобождения я написал все же книгу "Корпус смерти". Она публиковалась в газете "Азадлыг". Потом она вышла в виде книги. А в 2019 году была издана также на английском языке", - рассказал ранее он корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня вынес решение по делу "Азадлыг" и Зайидов против Азербайджана". Жалоба в ЕСПЧ была подана в связи решением азербайджанского суда о назначении денежных санкций против газеты "Азадлыг" и главного редактора Ганимата Захида в связи с публикациями 9 и 10-11 сентября 2006 года статей под заголовком "Аппарат коррупции помощника президента". В них утверждалось, что бывший помощник президента страны Тариэль Агаев и его родственники приобрели различное имущество, включая футбольный клуб, земельные участки, животноводческие хозяйства, рестораны, торговые и прочие объекты за счет денег, вырученных от коррупции, говорится в решении суда.

После этого Тариэль Агаев подал в суд на газету. Суд в ноябре 2006 года удовлетворил иск и постановил, что газета должна выплатить истцу компенсацию в 40 тысяч манатов (36 тысяч евро по курсу 2006 года), а ее редактор - 25 тысяч манатов (22,5 тысячи евро). Вышестоящие суды оставили в силе это решение, указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Газета и главный редактор обратились в ЕСПЧ, усмотрев в решении азербайджанского суда "неоправданное и несоразмерное вмешательство в их право на свободу выражения мнений в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции". Свою жалобу они мотивировали тем, что азербайджанские суды не были объективны и не учли, что "в условиях реалий Азербайджана заявители не могли подтвердить достоверность попавших в их распоряжение сведений" в госорганах. Кроме того, некоторые утверждения носили оценочный характер и не подлежали доказательствам. Помимо всего прочего, суммы компенсаций были "непомерно высокими и не соответствовали ни доходам редакции, ни зарплате главного редактора". Также, по мнению автора жалобы, помощник президента Азербайджана должен был быть более терпимым к критике. Правительство Азербайджана со своей стороны указывало, что заявители так и не выплатили истцам назначенные компенсации, говорится в сообщении.

ЕСПЧ отметил, что азербайджанские суды "не объяснили оправданность вмешательства" в свободу выражения мнений и "установили несоразмерные санкции", и признал нарушение статьи 10 Европейской конвенции. С учетом того, что заявители не выплатили компенсации по искам из-за отсутствия у них средств, суд постановил выплатить компенсацию Захиду в качестве личного заявителя и главреда газеты в 1500 евро, указано в решении суда.

Глава Группы прав медиа Халид Агалиев отметил важность признания необоснованного преследования газеты и редактора за диффамацию. "Это решение должно стать прецедентом при рассмотрении гражданских исков по диффамации. Азербайджанские суды должны в достаточной степени обосновывать свои решения и назначать компенсации в разумных пределах. К сожалению, нередко местные суды устанавливают размеры компенсации, не учитывая размеров средней зарплаты в стране, доходов ответчиков и соразмерности нанесенного ими истцам морального ущерба. Эти иски и решения используются как дамоклов меч против медиа и журналистов и способствуют формированию самоцензуры", - сказал Агалиев.

Проживающий во Франции Захид оказался недоступен для комментариев. Полпред Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров также оказался недоступен для комментариев.

Газета "Азадлыг" (Свобода) учреждена в декабре 1989 года и является одним из первых независимых изданий в современном Азербайджане. 6 сентября 2016 года Государственное издательство "Азербайджан" приостановило ее выпуск на неопределенный срок в связи с задолженностью за печать и аренду офиса. Журналисты объясняли наличие задолженности неплатежами со стороны государственного распространителя издания. С тех пор существует только онлайн-версия газеты. Большинство сотрудников, включая главного редактора Ганимата Захида и его заместителя Рахима Гаджиева, находятся в вынужденной эмиграции.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.