Волгоградский пенсионер оштрафован за дискредитацию армии

30 июня 2022, 16:12

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Суд в Волгограде признал дискредитирующими российские вооруженные силы лозунги, которые выкрикивал 62-летний Александр Съемщиков, и оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что в активисты в Волгоградской области часто подвергаются преследованию по статье о дискредитации вооруженных сил. 28 июня силовики составили на сотрудника бюджетной организации Данила Зеленского два протокола о дискредитации армии за репост двух видеороликов в соцсети. 25 июня стало известно, что суд оштрафовал жителя Волгограда Виталия Зубенко на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских вооруженных сил.

Тракторозаводский суд признал 62-летнего жителя Волгограда Александра Съемщикова виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Суд установил, что в мае Съемщиков из кабины автомобиля КамАЗ, выкрикивал военному комиссару Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, который находился в форме, лозунги в поддержку Украины. На суде Съемщиков признал вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным и назначил штраф 15 тысяч рублей, с учетом возраста и материального положения подсудимого, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Материалы дела поступили в суд 2 июня, состоялось два заседания суда, решение о назначении административного вынесено 28 июня, следует из карточки дела на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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