Депутаты парламента Дагестана проигнорировали призыв отклонить поправки в Конституцию

30 июня 2022, 15:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламент Дагестана сегодня принял в первом чтении проект закона о поправках в Конституцию, в том числе тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана и убирают ограничение на число сроков пребывания на посту главы региона. Перед сессией парламента более 70 представителей общественных организаций вынесли заключение общественной экспертизы, в котором указали на недопустимость принятия проекта закона в нынешнем виде.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, заявили юристы.

Парламентарии поддержали изменение Конституции Дагестана

Депутаты парламента Дагестана одобрили в первом чтении предложенные главой республики Сергеем Меликовым поправки в Конституцию Дагестана. За принятие проекта закона проголосовал 81 депутат, 0 - против, 1 - воздержался, сообщило сегодня издание "Черновик".

Сергей Меликов, выступая перед депутатами, указал, что поправки направлены на приведение Конституции Дагестана в соответствии с Конституцией России, следует из трансляции его выступления, которую опубликовал Telegram-канал" "Спросите у Расула"

Меликов указал на необоснованность опасений в том, что после принятия изменений в Конституции, он как глава республики не будет защищать территориальную целостность Дагестана.

"Если в зале есть сомневающийся, что я как глава республики, как генерал-полковник, имеющий за плечами боевой опыт, реализованный в том числе на территории СКФО в не самые легкие времена, и наконец, как дагестанец не буду защищать территориальную целостность своей родной республики, пусть встанет и скажет мне об этом!" - обратился он к депутатам. Он также добавил, что "угрозы целостности республики создаёт не ситуация на границах с

другими регионами и странами, а позиция отдельных людей внутри республики", процитировала его в своем Telegram-канале администрация главы Дагестана.

Представители общественных организаций призывали исключить две статьи из законопроекта

Представители общественных организаций на состоявшемся 29 июня совещании экспертного совета, заявили о недопустимости принятия поправок в их нынешней форме. В обсуждении приняли участие более 70 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя "Российского конгресса народов Кавказа", кандидат философских наук Деньга Халидов.

По его словам, прежде всего участников обсуждения обеспокоили поправки о том, что исключается ответственность главы Дагестана за территориальную целостность региона, а также снятие ограничений по срокам для главы региона. Многонациональной республике такая норма "не подходит", заявил Халидов.

Участники обсуждения не увидели оснований исключать из Конституции Дагестана пункт об ответственности главы республики за территориальную целостность региона. "Это может потенциально привести к тому, что глава республики может отмахнуться от ответственности на основании того, что в Конституции эта норма не закреплена", - пояснил Халидов.

По словам Халидова, при принятии этой поправки, в случае изменения границ республики, глава региона не будет нести ответственность, тем самым перекладывая ответственность на руководителей местных администраций. При этом глава региона может снять с должности любого главу администрации на основании федерального закона, отметил он.

Также Халидов добавил, что "не увидел", доказательство того, что норма, предусматривающая отсутствие ограничений на пребывание главы региона у власти, "вытекает" из федерального законодательства. В официальных документах идет ссылка на ФЗ №414 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" от 21 декабря 2021 года, однако в этом федеральном законе Халидов "не нашел никаких норм и статей, которые снимают ограничения" на пребывание главы региона у власти.

Участники обсуждения приняли заключение общественной экспертизы на проект закона Республики Дагестан "О поправках к Конституции Республики Дагестан", которое имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Ряд новелл в проекте закона вытекают из ФЗ–№414 (...) Но есть в проекте закона, новеллы, которые серьезно напрягли общественность Дагестана. Прежде чем вносить столь важный проект закона на рассмотрение сессии НС РД, необходимо было организовать его широкое общественное обсуждение. Тут очевидна спешка, мотивы которой нам неизвестны, но она, в данном конкретном случае, никак неоправданна", - говорится в заключении..

Авторы заключения указали, что "нет никакой ссылки на конкретную норму ФЗ-№414, которая бы убеждала нас в том, что "глава Дагестана [должен] проводить политику, направленную на (...) сохранение единства (...)", и не обязан отвечать при этом за территориальную целостность республики".

Также эксперты отметили, что согласно действующей Конституции Дагестана, глава республики "избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд". После принятия поправок "закладывается возможность возглавлять многонациональную республику без ограничения срока (более 10 лет)".

"В многонациональной республике, каковой является Дагестан, вряд ли это допустимо.(...) Ни Конституция России, ни ФЗ-№414 не запрещают парламенту Дагестана устанавливать норму, регулирующую предельный срок исполнения своих обязанностей главой республики и количество его повторного избрания (назначения) главой РД", - говорится в документе с экспертным заключением.

Участники обсуждения предложили депутатам "не спешить" с принятием проекта закона и указали на необходимость "исключения из проекта закона" поправок о снятии с главы региона ответственности за территориальную целостность и отмене предельного срока пребывания на посту главы республики.

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