30 июня 2022, 12:11

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в религиозной ненависти

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Житель Лескенского района снес надгробный памятник, посчитав, что на мусульманском надгробии не должно быть портрета  умершего. Следователи завели против него уголовное дело, сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, житель Лескенского района в феврале проник на территорию кладбища и разрушил надмогильное сооружение, после чего фрагменты памятника вывез и выбросил их в пойму реки.

Против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ ("Уничтожение надмогильного сооружения, совершенное по мотиву религиозной ненависти"), которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Дело передано в Урванский районный суд. Рассмотрение назначено на 6 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Житель Лескенского района разбил памятник умершего близкого родственника, и взамен поставил другой – без портрета. Чтобы снести памятник он пригнал на кладбище автокран, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 12 мая 2021 года неизвестные повалили на землю установленный в селении Озрек памятник с изображением Георгия Победоносца, после чего отбили часть изображения с лицом всадника. Виновные не были установлены. Памятник  восстановлен жителями села.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в осквернении мемориала", "Уничтожение голубых елей возмутило жителей Нальчика", "Зал Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии подожжен на фоне преследования верующих".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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