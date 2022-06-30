Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в религиозной ненависти

30 июня 2022, 12:11

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Житель Лескенского района снес надгробный памятник, посчитав, что на мусульманском надгробии не должно быть портрета умершего. Следователи завели против него уголовное дело, сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, житель Лескенского района в феврале проник на территорию кладбища и разрушил надмогильное сооружение, после чего фрагменты памятника вывез и выбросил их в пойму реки.

Против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ ("Уничтожение надмогильного сооружения, совершенное по мотиву религиозной ненависти"), которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Дело передано в Урванский районный суд. Рассмотрение назначено на 6 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Житель Лескенского района разбил памятник умершего близкого родственника, и взамен поставил другой – без портрета. Чтобы снести памятник он пригнал на кладбище автокран, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 12 мая 2021 года неизвестные повалили на землю установленный в селении Озрек памятник с изображением Георгия Победоносца, после чего отбили часть изображения с лицом всадника. Виновные не были установлены. Памятник восстановлен жителями села.

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