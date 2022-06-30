Место трагедии, на котором произошло падение дерева на ребенка. Кадр видео КРЫЛЬЯ TV https://www.youtube.com/watch?v=7FanREiSzBc

30 июня 2022, 12:05

Владикавказский чиновник осужден за падение дерева на ребенка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший начальник Управления благоустройства и озеленения администрации Владикавказа Сослан Бицоев признан виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей после падения дерева на ребенка. Он получил два года условно.

Следствием и судом установлено, что Бицоев не организовал работу по обследованию деревьев и своевременному их спиливанию. В результате подлежащий вырубке тополь в Тургеневском сквере 2 июня 2020 года при сильном порыве ветра упал на девятилетнего мальчика, который находился на детской площадке. Ребенок получил тяжелые травмы, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Бывший чиновник признан виновными по части 2 статьи 293 УК России (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права в течение года занимать определенные должности в органах местного самоуправления, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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