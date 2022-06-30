Черкесские активисты раскритиковали поправки в закон о соотечественниках

30 июня 2022, 13:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В случае принятия поправок в закон о соотечественниках, многие живущие за рубежом черкесы будут исключены из их числа, прежде всего это вызвано требованием знания русского языка, сказал Валерий Хатажуков. Поправки в закон лишат права считаться соотечественниками множество людей, указал писатель Асфар Куек. Представители черкесских общественных организаций обратились к руководству России с просьбой не допустить принятия законопроекта.

Как писал "Кавказский узел", черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. В феврале 2021 года глава Комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи Аскер Шхалахов сообщил, что в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не смогли въехать в Россию, часть из них не может воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России, сказал председатель "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

Проект федерального закона №95462-8"О внесении изменений в Федеральный закон от 24 мая 1999 года №99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (об определении понятия "соотечественник") был внесен в Госдуму депутатом Константином Затулиным. "Законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования понятия "соотечественник. (...) В предлагаемое понятие "соотечественник" включено условие владения соотечественников русским языком как государственным языком Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 18 апреля Совет Госдумы рассмотрел законопроект, далее решение должен принять профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, говорится на сайте Госдумы.

Участники конференции черкесов в Стамбуле сочли дискриминирующими поправки в закон о соотечественниках

На конференции черкесских организаций в Стамбуле одним из главных вопросов стали предложенные в закон о соотечественниках поправки, рассказал глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, участвовавший в мероприятии.

По его словам, проблема поправок в том, что они могут исключить многих людей из категории "соотечественники". "Если эти поправки пройдут, то соотечественниками будут считаться только те люди, которые владеют государственным языком – русским. Этот закон не будет работать в отношении соотечественников, которые не владеют русским. А их сотни тысяч. Вот главная проблема. То есть, если ты не знаешь русский, ты не можешь быть соотечественником, если выражаться очень просто", - объяснил Хатажуков.

Есть огромное количество эмигрантов, считающих себя русскими, но не говорящих на русском, указал он. "На самом деле закон о соотечественниках очень плохо работал в отношении соотечественников. А сейчас Затулин хочет еще больше осложнить ситуацию. Пункт о владении русским языком надо исключить. Если эта поправка пройдет, у нас уже не будет никаких оснований говорить о проблемах в законе о соотечественниках. Кроме этого, поправки затрагивают проблему равноправия языков. Ведь в Конституции РФ говорится, что в республиках могут быть родные государственные языки, что они имеют одинаковую важность, а сейчас поправки говорят обратное", - отметил Хатажуков.

Тема поправок волновала большое количество людей на конференции в Стамбуле, заявил ученый и писатель Асфар Куек, также участвовавший в мероприятии. По его мнению, поправки лишат тысячи людей возможности считаться соотечественниками.

"В стране не меняется политика по отношению к черкесам. Это началось давно, продолжается, так и будет дальше. Поэтому нужно думать и поступать в соответствии с реалиями дня", - сказал он.

По итогам обсуждений будет принята резолюция, сообщили Хатажуков и Куек.

Поправки в закон о соотечественниках не регулируют уровень владения русским языком, отмечает юрист Кабардино-Балкарского правозащитного центра Заур Шокуев.

"Нет ответа на вопрос, в случае принятия поправок в закон, на каком уровне будет требоваться владение русским языком. Подобных регулировок нет. Сейчас при получении гражданства несоотечественниками требуются общие знания по русскому языку: устная речь, письменная, общая информация о России и так далее", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство России не поддержало поправки в закон о соотечественниках, следует из отзыва правительства на законопроект от 9 июня, опубликованного на сайте Госдумы. "Предлагаемая корректировка понятия существенно сужает круг лиц, подпадающих под определение "соотечественник". (...) Деление народов на категории, предусматриваемое законопроектом, не отвечает принципу равенства народов, следующему из статьи 19 Конституции Российской Федерации", - указано в отзыве.

Поправки носят спекулятивный характер, что признало также правительство России, указал юрист. "Поправки дают чиновникам право делить людей на своих и чужих. Опубликован отзыв правительства касательно поправок, где содержится их отрицательная характеристика. Мы надеемся, что мнение правительства будет учтено при обсуждении этих поправок и они будут отклонены", - заявил юрист.

Он также добавил, что практическое применение закона о соотечественниках ограничивается возможностью упрощения процесса по получению гражданства России.

Президент Федерации черкесских ассоциаций Нусрет Баш ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия законопроекта. "Принятие этих поправок окажет крайне негативное влияние на культурные, экономические, родственные связи многомиллионной черкеской диаспоры с Российской Федерацией", - сказал он. Поправки "выводят за рамки российского правового поля многомиллионную черкесскую диаспору, фактически лишая их статуса соотечественника", указал он. "Мы считаем, что это в высшей степени несправедливо, негуманно и грубо нарушает наши права: в России на Северном Кавказе есть республики - Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, которые учреждены на основании признания Россией права наций на самоопределение, а наш родной черкесский язык в этих республиках является государственным", - говорится в обращении, опубликованном 26 мая на сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра.

С аналогичным обращением выступила Северо-Кавказская община Турции к министру иностранных дел Сергею Лаврову. "Северо-Кавказская диаспора, как и русская, независимо от страны проживания, отождествляет себя только с одной исторической родиной – нынешней Россией (Российская Федерация), где в республиках Северного Кавказа государственными языками наравне с русским, согласно Конституции РФ, являются и языки народов Северного Кавказа. Мы убеждены, что это вполне достаточный потенциал для признания нас российскими соотечественниками", - указано в обращении. В случае принятия этих поправок огромная диаспора фактически потеряет статус российских соотечественников, что приведет к уничтожению культурных, экономических, социальных, научных и родственных связей, установленных в последние десятилетия с Российской Федерацией, говорится в обращении, которое было размещено на сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра 25 июня.

Обращение украинского депутата привело к конфликту среди организаторов съезда

В Третьей международной конференции черкесов в Стамбуле приняли участие более 70 организаций черкесов из Турции, России, Иордании, Сирии, Израиля, Германии, Голландии, США и Канады, рассказал гость конференции съезда Аслан Бешто.

26 июня депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, который ранее заявил о необходимости признания геноцида черкесского (адыгского) народа, записал свое обращение [к участникам конференции], и в тот же день началось обсуждение - демонстрировать или нет это видеообращение участникам конференции, сообщил "Кавказскому узлу" общественный советник Межфракционной группы "Свободный Кавказ" Авраам Шмулевич. "Организаторы разделились во мнениях. Часть из них выступила за то, чтобы показать обращение, другие были категорически против", - сказал он.

По словам Шмулевича, руководитель Организации репатриации черкесов (Circassian Repatriation Organization) Орфан Сташ заявил, что основная цель черкесского движения - это возвращение на родину, что невозможно без сотрудничества с властями России, а демонстрация обращения украинского депутата могла бы осложнить отношение черкесов с Россией.

Сообщение о видеозаписи украинского депутата не обсуждалось в широко, рассказал Аслан Бешто. "Никто об этой инициативе из простых участников не знал. Я находился в зале мероприятия весь день и 25 и 26 июня, и никто не оповещал о том, что Алексей Гончаренко обращался к [участникам конференции]. Об этом я узнал, уже находясь в Нальчике”, - сказал он

Алексей Гончаренко подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что действительно записал обращение на английском языке, однако не знает, приняли ли его.

По словам Аслана Бешто, если не принимать во внимание то, что происходило за кулисами, то мероприятие выглядело как обычная презентация культурных программ. "За четыре дня выступило более 70 человек. В основном люди говорили о своих о достижениях и работе над книгами по истории черкесов, языковедению, о методологических и образовательных программах. Было много интересного. Интересно выступил Мартин Кочесоко, который рассказал о значении Хабзэ, как объединяющем факторе для всех черкесов", - рассказал Аслан Бешто.

Многие участники конференции сочли ее не соответствующей времени, указал Шмулевич. “По отзывам многих черкесов, единственный смысл этой конференции был в том, чтобы завязать личные контакты по группам интересов и найти единомышленников”, - резюмировал он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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