Все пострадавшие от отравления в Дагестане выписаны из больниц

30 июня 2022, 11:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

40 человек, оставшиеся на лечение в больницах Буйнакского района, выписаны, сообщили в Минздраве Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с симптомами массового отравления в Буйнакскую центральную городскую больницу и участковую больницу села Нижнее Казанище Буйнакского района на 27 июня обратились 66 человек. По предварительным данным следствия, они отравились пищевой продукцией, которая была произведена в одном из частных кондитерских цехов в селе Нижнее Казанище. Директор кондитерского цеха был помещен под домашний арест.

В больницах с отравлением в Буйнакском районе оставались 40 человек. Врачи выписали их. "Новых случаев обращения нет", - цитирует сегодня главу пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Зарину Агмадову ТАСС.

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