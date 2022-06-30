Мужчина получил тяжелую травму на аттракционе в Геленджике

30 июня 2022, 10:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина сорвался в море в Геленджике при полете на парашюте, буксируемом катером, и получил тяжелую травму головного мозга. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел вечером 29 июня в акватории Черного моря. По данным следствия, при полете на парашюте, буксируемом катером, произошел обрыв буксировочного фала, в результате чего мужчина упал в море и получил тяжелую травму головного мозга. Пострадавший находится в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), осмотрели место происшествия, допросили судоводителя и свидетелей, назначили экспертизы, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2021 года мужчина получил травмы, катаясь на водном аттракционе "Парашют" в поселке Новомихайловский Краснодарского края. По данным следствия, он упал с высоты 15 метров в Черное море. Следователи также возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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