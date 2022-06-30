Мужчина сорвался в море в Геленджике при полете на парашюте, буксируемом катером. Кадр видео https://web.telegram.org/z/#-1259695380

30 июня 2022, 10:52

Мужчина получил тяжелую травму на аттракционе в Геленджике

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина сорвался в море в Геленджике при полете на парашюте, буксируемом катером, и получил тяжелую травму головного мозга. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел вечером 29 июня в акватории Черного моря. По данным следствия, при полете на парашюте, буксируемом катером, произошел обрыв буксировочного фала, в результате чего мужчина упал в море и получил тяжелую травму головного мозга. Пострадавший находится в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), осмотрели место происшествия, допросили судоводителя и свидетелей, назначили экспертизы, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле 2021 года мужчина получил травмы, катаясь на водном аттракционе "Парашют" в поселке Новомихайловский Краснодарского края. По данным следствия, он упал с высоты 15 метров в Черное море. Следователи также возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сотрудник серф-станции в Сочи уволен за объявление о платном спасении утопающих", "Спасатели эвакуировали травмированного в горах Сочи подростка", "Туристка погибла в Анапе на водном аттракционе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 июня 2022, 13:37

  • Черкесские активисты раскритиковали поправки в закон о соотечественниках

    В случае принятия поправок в закон о соотечественниках, многие живущие за рубежом черкесы будут исключены из их числа, прежде всего это вызвано требованием знания русского языка, указал Валерий Хатажуков. Поправки в закон лишат права считаться соотечественниками множество людей, указал писатель Асфар Куек. Представители черкесских общественных организаций обратились к руководству России с просьбой не допустить принятия законопроекта.

30 июня 2022, 12:44

30 июня 2022, 12:11

30 июня 2022, 12:05

30 июня 2022, 11:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи