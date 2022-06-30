Три выходных объявлены в Чечне по случаю Курбан-байрама

30 июня 2022, 10:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Духовное управление мусульман Чечни определило, что в этом году праздник Курбан-байрам наступит 9 июля. Власти республики объявили выходными 9, 10 и 11 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни в 2022 году по случаю Курбан-байрама объявили три выходных дня – 19, 20 и 21 июля.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В связи с Курбан-байрамом власти Чечни объявили выходными днями 9, 10 и 11 июля, передало ИА "Чечня Сегодня"

Решение принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни, передал сайт "Это Кавказ".

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сообщил, что в республике Ид аль-Адха будет отмечаться 9 июля, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Чечни.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.