Молодой человек на молитве. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

30 июня 2022, 10:24

Три выходных объявлены в Чечне по случаю Курбан-байрама

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Духовное управление мусульман Чечни определило, что в этом году праздник Курбан-байрам наступит 9 июля. Власти республики объявили выходными 9, 10 и 11 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни в 2022 году по случаю Курбан-байрама объявили три выходных дня – 19, 20 и 21 июля.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В связи с Курбан-байрамом власти Чечни объявили выходными днями 9, 10 и 11 июля, передало ИА "Чечня Сегодня"

Решение принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни, передал сайт "Это Кавказ".

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев сообщил, что в республике Ид аль-Адха будет отмечаться 9 июля, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Чечни.

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Примечание:

"Все группы паломников из Азербайджана возвратились с хаджа", "Первая группа паломников вернулась в Чечню из Мекки", "Паломник из Чечни скончался во время совершения хаджа в Мекке".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 июня 2022, 10:52

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