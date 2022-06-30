Житель Дагестана обвинен в мошенничестве с выплатами по программе "Земский учитель"

30 июня 2022, 09:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело жителя Хасавюртовского района, обвиняемого в необоснованном получении миллиона рублей по программе "Земский учитель".

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый представил в Министерство образования и науки Дагестана поддельные документы о трудоустройстве в среднюю общеобразовательную школу Хасавюртовского района. В декабре того же года должностные лица министерства заключили с ним договор о предоставлении единовременной выплаты по госпрограмме "Земский учитель" и перевели ему на счет 1 миллион рублей, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

31-летний житель Хасавюртовского района обвинен в крупном мошенничестве при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК России). Уголовное дело направлено в суд, сказано в сообщении, опубликованном 29 июня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле сотрудник Пенсионного фонда в Дагестане был заподозрен в крупном мошенничестве. По версии следствия, он необоснованно оформил двум местным жительницам выплату пенсий. Ущерб фонду составил около 2,5 млн рублей, предположили следователи.

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