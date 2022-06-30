Пользователей сети возмутила идея о платном входе в мечеть Дербента

30 июня 2022, 08:20

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Администрация мечети в Дербенте пыталась сделать платным вход для туристов, но после вмешательства местных властей эта инициатива была отменена, сообщила мэрия города. Комментаторы во "ВКонтакте" и Telegram раскритиковали идею о платном входе в мечеть и предложили сделать график для её посещения туристами.

Власти Дербента добились отмены платного входа для туристов в местную мечеть, сообщила администрация города. "Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с председателем общины джума-мечети Сеияхьёй Сеидовым и директором Дербентского музея-заповедника Виктором Чесноковым. Было решено, что вход в мечеть остаётся бесплатным", сказано в сообщении, опубликованном 29 июня на сайте администрации Дербента.

Соборная джума-мечеть Дербента – одна из древнейших в мире и самая древняя мечеть не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Мечеть построена арабами в 733 году (115 год по хиджре), ее площадь составляет 1300 кв. метров. Одновременно в ней могут совершать молитву около трех тысяч прихожан, указано на сайте "Портал мусульман Кавказа".

29 июня в соцсети "ВКонакте" в группе голос "Дагестана", была опубликована запись о том, что вход в джума-мечеть Дербента пытались сделать платным для туристов. "Объявление о плате в 50 рублей накануне было размещено у входа в здание", – сказано в публикации.

К посту также прикреплена фотография объявления, в котором сказано, что с 1 июля вход в джума-мечеть для туристов будет платным. "Стоимость входа: для взрослых – 50 рублей, для детей – бесплатно", – сказано в объявлении.

На 08.20 мск 30 июня эта запись в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 130 тысяч пользователей, набрала 70 отметок с реакцией пользователей и 272 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала платный вход в мечеть.

"Это место для любого человека вне зависимости от веры. Сколько людей приняли ислам, побывав на подобных экскурсиях? Приведите довод, что туристам не подобает посещать мечеть. В Московской мечети для этих целей выделили этаж, в итоге туристы не мешают молящимся и могут посмотреть на старинный Коран через стекло. При входе выдают для всех женщин широкие халаты в пол с капюшоном. Можно заказать лекцию об истории ислама. Что в этом плохого? Если мечеть маленькая, джамаат данной мечети вместе с имамом могут вынести решение, по каким часам экскурсия допустима, а в какое время – вход только для молящихся, в чем проблема-то?" – задалась вопросами Алена Закураева.

"Эта мечеть одна из древнейших в России и в мире. Понятно, почему туда ходят туристы. Но чтобы работникам мечети не было трудно всех принимать, сделайте вход в мечеть в определённое время, когда вы не заняты обслуживанием мечети и молитвой. Думаю, это не запрещено и не понесёт за собой грех", – отметил Мага Мамаев.

"Пусть график посещения сделают, чтобы беспорядка не было", – высказал схожее мнение Абдул Асхабов.

"Вы теперь до такого дошли, что, чтобы даже зайти в мечеть, нужно давать деньги?" – спросил Сулейман Алиев.

"Прежде чем делать вход платным в эту мечеть, пусть туристам объяснят, как нужно одеться, чтобы войти в неё", – написал Alibek Dagirov.

"Ну, если это музей, то нормально. Если это действующая мечеть, то сама исламская комиссия пусть решает вопрос", – считает Bartolomeu Dias-De-Novaes.

Публикация о платном входе для туристов в дербентскую мечеть была также размещена 30 июня в Telegram-канале "Дагестанские Иzвестия", на который подписано более 24 тысяч пользователей. На 08.20 мск 30 июня эта запись набрала 33 отметки "нравится" и 28 комментариев.

"Как можно вообще за вход мечеть брать деньги?" – спросил пользователь Ali Has.

"А где написано, что можно в шортах и с непокрытой головой в мечеть входить?" – задал вопрос пользователь Ari.

"Мусульмане приходят в мечеть с намерением совершать поклонение Всевышнему, а эти зеваки из любопытства… отвлекают от намаза. Это нормально по-вашему? Больше негде ходить, что ли, в Дагестане", – написал пользователь с ником Красота Кавказа VIP.

"Надо уважать религию других. Этому учит нас ислам. Нигде не написано, что нельзя. Следуйте тому, что предписано в Коране, не создавайте свои правила. Будьте добры ко всем", – написала Saidat.

Муфтият Дагестана, по состоянию на 08.20 мск, не прокомментировал на своем сайте объявление о платном входе в мечеть в Дербенте.

"Кавказский узел" также писал, что 26 апреля упреки в адрес организаторов ифтара в дагестанской мечети озвучили некоторые пользователи Instagram*, посмотревшие видео с лезгинкой на коллективном разговении. Музыку включили по ошибке, возразили их оппоненты, а авторы других комментариев заподозрили, что видеоролик был смонтирован.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.