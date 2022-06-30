Два человека обвинены в нападении на пермский ОМОН в Чечне

30 июня 2022, 07:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Переданы в суд дела против уроженцев Ставропольского края и Чечни Максима Понарьина и Рашида Атуова. По версии следствия, оба в 2000 году принимали участие в составе группировки Басаева и Хаттаба в нападении на силовиков в Веденском районе, сообщил Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Ставрополья Максим Понарьин в 2007 году был приговорен пожизненному лишению свободы по делу о терактах в московском метро в 2004 году. 20 февраля 2017 года Понарьин был приговорен к аналогичному наказанию по обвинению в нападении в составе отряда полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников. Уроженец Чечни Рашид Атуов 17 марта 2015 года был приговорен к 15 годам заключения по делу об убийстве российских военных в составе группировки Хаттаба.

Следователи передали в суд уголовные дела против Максима Понарьина и Рашида Атуова, которые обвиняются в нападении на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих в Чечне, совершенном в 2000 году, сообщил Следком.

По версии следствия, 29 марта 2000 года Атуов и Понарьин в составе группировки под руководством Басаева и Хаттаба, численность которой составляла не менее 100 человек, около села Джани-Ведено Веденского района Чечни в ходе мятежа совершили вооружённое нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района.

Обоим обвиняемым вменяется статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих), уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщил Следком 29 июня на своем сайте.

Статья 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", предусматривает наказание вплоть до смертной казни.

Напомним, 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чечни около 200 боевиков напали на автоколонну сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района. В результате были убиты 33 сотрудника правоохранительных органов и военных. Захвачены в плен и впоследствии убиты ещё 10 сотрудников ГУВД Пермской области.

5 июля 2002 года в память о погибших силовиках и военных в Перми был открыт мемориал. На стеле, выполненной из мрамора, прикреплены семь табличек с фамилиями бойцов.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Шамиле Басаеве и Амире Хаттабе.

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